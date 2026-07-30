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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل يشترط الوضوء لذكر الله بعد الصلاة؟ المفتي يوضح الحكم

هل يشترط الوضوء قبل الذكر؟
هل يشترط الوضوء قبل الذكر؟
عبد الرحمن محمد
نتيجة الثانوية العامة 2026

حسم الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، الجدل حول حكم اشتراط الطهارة عند أداء الأذكار عقب الصلاة المفروضة، وذلك ردًا على سؤال ورد إليه من أحد المواطنين بشأن ما إذا كان يلزم الوضوء للإتيان بالأذكار بعد الانتهاء من الصلاة.

وأوضح المفتي أن الأفضل والأكمل للمسلم أن يكون على طهارة عند ختم صلاته بالأذكار، نظرًا لما يحمله هذا الذكر من مكانة عظيمة وأجر كبير، ولأن المصلي يختتم عبادته بذكر الله، فيكون من المناسب أن يظل على نفس حالة الطهارة التي كان عليها أثناء الصلاة.

وأشار إلى أن الالتزام بالوضوء في هذه الحالة يعد من باب الاستحباب وليس الوجوب، مؤكدًا أن من أتى بالأذكار وهو على غير وضوء فلا إثم عليه ولا حرج، لأن الطهارة ليست شرطًا لصحة الذكر، وإنما هي من الكمالات التي يُستحب للمسلم الحرص عليها.

وأكد مفتي الجمهورية أن ذكر الله تعالى من أعظم العبادات التي يتقرب بها العبد إلى ربه، لما له من فضل كبير وأثر بالغ في حياة المسلم، حيث يبعث الطمأنينة في النفس ويزيد من القرب إلى الله عز وجل، كما أنه سبب لنيل الأجر والثواب العظيم.

وبيّن أن النصوص القرآنية جاءت مؤكدة على أهمية الإكثار من ذكر الله، حيث أثنى الله سبحانه وتعالى على الذاكرين والذاكرات، ووعدهم بالمغفرة والأجر الكبير، كما دعا المؤمنين إلى دوام الذكر في مختلف الأوقات، لما فيه من خير وبركة في الدنيا والآخرة.

أفضل الأعمال منزله وأحبها عند الله 

كما أوضحت السنة النبوية الشريفة المكانة الرفيعة لذكر الله، حيث وردت العديد من الأحاديث التي تبين فضله، ومن بينها حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي بيّن أن ذكر الله يعد من أفضل الأعمال وأعلاها منزلة عند الله، بل يفوق في فضله كثيرًا من الأعمال الأخرى، لما يحمله من أثر عظيم في تزكية النفس ورفع الدرجات.

واختتم المفتي حديثه بالتأكيد على أن المسلم ينبغي له أن يحرص على الإكثار من ذكر الله في كل وقت وحين، سواء كان على طهارة أو غير طهارة، مع التأكيد على أن المحافظة على الوضوء عند الذكر بعد الصلاة تمثل الحالة الأكمل والأفضل لمن استطاع إلى ذلك سبيلًا.

الوضوء الوضوء عند الذكر مفتي الجمهورية

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