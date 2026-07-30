أسعار الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم.. كم وصل عيار 21؟

استقرت أسعار الذهب محليا، علي ارتفاع سجله المعدن الأصفر في البورصة العالمية عقب صدور قرار الفيدرالي الأمريكي بتثبيت سعر الفائدة.

وفي السوق المحلي سجل جرام الذهب عيار 21 نحو 5900 جنيه.

يرصد موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في مصر خلال التعاملات الصباحية اليوم الخميس 30 يوليو 2026، وفقاً لنشرة أسعار السلع والخدمات المتنوعة.

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 30 يوليو 2026

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، 6745 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 24 نحو 6685 جنيه.

سعر الذهب عيار 21

بلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا 5900 جنيها.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا 5850 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 18 اليوم 5055 جنيهًا.

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 5015 جنيه.

سعر الذهب عيار 14

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 14 اليوم 3935 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 14 اليوم 3900 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب في مصر الآن

بلغ سعر بيع الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 47.200 جنيها.

بلغ سعر شراء الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 46800 جنيهًا.

سعر بيع أوقية الذهب اليوم

بلغ سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو 209725 جنيها.

وسجّل سعر شراء أوقية الذهب في مصر نحو 207950 جنيهات.

سعر الدولار اليوم في الصاغة

سجل سعر دولار الصاغة اليوم ليصل 51.59 جنيه مقابل 50.68 جنيه السعر الرسمي.

الأونصة بالدولار:

تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية حوالي 4065 دولار.

توقعات أسعار الذهب

يتوقع متعاملون في سوق الذهب استمرار حالة التذبذب خلال الفترة المقبلة؛ خاصة مع ارتباط السوق المحلية بحركة البورصة العالمية وسعر صرف الدولار، ما يجعل أسعار الذهب عرضة لتغيرات سريعة على مدار اليوم، ولا يزال المعدن الأصفر يحتفظ بجاذبيته الاستثمارية، خاصة في أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم عالميًا.