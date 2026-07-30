تطورات جديدة في أزمة رضيع الزقازيق.. الأب يرفض استلام الجثمان بدون تحاليل DNA

شهدت أزمة رضيع مستشفى جامعة الزقازيق تطورات جديدة، بعدما أعلنت والدة الطفل، إيمان السيد، عبر صفحتها على موقع "فيس بوك"، أن زوجها رفض استلام جثمان الطفل، مؤكدة أنها لن توافق على استلامه قبل التأكد من هويته.

أزمة رضيع مستشفى جامعة الزقازيق

وقالت الأم في منشورها: “إزاي يسلموا جوزي طفل بدون تحاليل DNA.. أنا مش موافقة ولا راضية.. الحمد لله، جوزي مستلمش الجثمان، ومطلوبة بكرة في النيابة لاستكمال التحقيق.. دعواتكم.”

وتأتي هذه التطورات بعد رد مصدر داخل مستشفيات جامعة الزقازيق، الذي أكد أن الطفل وُلد في الشهر السابع بوزن 1.3 كيلوجرام، وتوفي داخل حضانة الأطفال المبتسرين، مشيرًا إلى أن جثمانه موجود داخل ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى، وأن الواقعة تخضع للإجراءات القانونية، في الوقت الذي تواصل فيه جهات التحقيق فحص ملابسات الأزمة والاستماع إلى أقوال الأطراف المعنية.