إصابة ضابطي شرطة إثر تصادم ملاكي مع سيارة شرطة بجمصة

أُصيب ضابطان، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وسيارة شرطة أمام المبنى المطور بمدينة جمصة بمحافظة الدقهلية.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجده يفيد بوقوع حادث بجمصه وإصابة ضابطين.



تم الدفع بسيارتي إسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تبين إصابة النقيب محمود إبراهيم إبراهيم عبداللطيف (30 عامًا) باشتباه كسر في الضلوع، وجرح قطعي بالساق اليمنى بطول 5 سم، مع اشتباه كسر بالساق اليمنى، كما أُصيب الملازم أول إبراهيم سمير سامي سعد (26 عامًا) باشتباه كسر في الضلوع وكدمات بالساقين.

تم نقل المصابين إلى مستشفى جمصة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.