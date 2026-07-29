مصرع مسن إثر وقوع حادث اصطدام أتوبيس بالدقهلية

لقى مسن مصرعه، ، متأثرًا بإصابته بعدما صدمه باص رحلات على الطريق السريع أمام قرية نوسا الغيط في اتجاه أجا بمحافظة الدقهلية.



وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بمصرع. شخص إثر وقوع حادث اصطدام باص رحلات بشخص .



وانتقل ضباط المباحث وسيارة إسعاف إلى مكان البلاغ، حيث تبين إصابة إبراهيم مجاهد محمد، 74 عامًا. وتم نقله إلى مستشفى أجا المركزي وهو في حالة اضطراب بدرجة الوعي، إلا أنه تعرض لتوقف بعضلة القلب، وحاول الفريق الطبي إنعاشه بإجراء الإنعاش القلبي الرئوي، لكنه لم يستجب، وتم إعلان وفاته.



تم إيداع الجثمان بالمستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.