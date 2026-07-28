مصرع شقيقين في انقلاب دراجة نارية وإصابة آخر بالدقهلية

لقى شقيقين مصرعهما إثر انقلاب دراجة نارية على كوبري البدالة بطريق دمياط الشرقي وأصيب آخر باصابات متفرقة ، بمحافظة الدقهلية.



وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجده ، بوقوع حادث انقلاب موتوسيكل بالبداله.

انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى. مكان الحادث .

وأسفر الحادث عن مصرع كلا من سيف محمد ابراهيم 23 عاما مقيم سرسو البرامون وشقيقه ابراهيم 20عاما فيما اصيب ادهم فارس محمد عوض 20 سنة سرسو البرامون بنزيف بالمخ وزيف داخلى بالصدر كسر مضاعف بالذراع الايمن.



تم نقل الجثث والمصاب إلى مستشفى الطوارئ وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.