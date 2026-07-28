إصابة 3 شباب اثر انقلاب موتوسيكل على كوبري البدالة بالدقهلية

أُصيب ثلاثة شباب بإصابات متفرقة، بينهم حالتان في حالة خطرة، إثر انقلاب دراجة نارية على كوبري البدالة بطريق دمياط الشرقي بمدينة المنصورة، بمحافظة الدقهلية. حادث

وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجده ، بوقوع حادث انقلاب موتوسيكل بالبداله .

انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى. مكان الحادث ، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين ونقلهم إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة

و أسفر الحادث عن إصابة شاب (23 عامًا) باشتباه ما بعد الارتجاج، واشتباه كسر بالساق اليسرى، وجرح قطعي بالذقن، بينما أُصيب شابان يبلغان من العمر 20 عامًا باشتباه نزيف بالمخ ونزيف داخلي بالصدر، إضافة إلى كسور متفرقة.

وتحرر محضر بالواقعة، واخطرت النيابه العامه