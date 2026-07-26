إصابة 3 أشخاص في تصادم دراجتين ناريتين بأحد مراكز الدقهلية

أُصيب 3 أشخاص، إثر وقوع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين على الطريق الرابط بين قريتي ميت غراب وطنبول بمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجده يفيد بأصابة3 اثر وقوع حادث تصادم دراجتين. على طريق السنبلاوين

.

انتقل ضباط الشرطة وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين إصابة كل من:محمود أحمد مصطفى (15 عامًا) بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

أحمد السيد فوزي (6 أعوام) بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ومحمود بكر أحمد (40 عامًا) بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

تم نقل المصابين إلى مستشفى السنبلاوين العام ، وتحرر محضر بالواقعة، واخطرت النيابه العامه