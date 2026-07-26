باريس سان جيرمان يقرر سحب عرضه بشأن ديوماندي

كشفت تقارير صحفية عن سحب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عرضه من آر بي لايبزيج الألماني، للتعاقد مع يان ديوماندي، لاعب الفريق.

ووفقا لسكاي سبورتس الألمانية فإن نادي باريس سان جيرمان سحب رسميًا، مساء اليوم، اهتمامه وعروضه المقدمة للتعاقد مع يان ديوماندي.

وأضافت أن قيمة الصفقة المطلوبة والراتب الذي يطلبه اللاعب مبالغ فيهما بشكل كبير ويخلّان بالتوازن، ولن يتخلى النادي عن مبادئه القائمة على الإدارة المالية الرشيدة والحفاظ على توازن الفريق.

موهبة كوت ديفوار

يذكر أن نادي ريال مدريد الإسباني قد أتم اتفاقه مع النادي الألماني للتعاقد مع موهبة كوت ديفوار.