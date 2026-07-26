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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ميتا تطلق علامة Facebook Verified الرمادية المجانية للتحقق من الحسابات الشخصية الحقيقية

Facebook Verified
Facebook Verified
احمد الشريف

أعلنت شركة "ميتا" (Meta) عن إطلاق شارة التحقق الجديدة "فيس بوك فيريفاد" (Facebook Verified) باللون الرمادي والمخصصة للحسابات الشخصية مجاناً، بهدف إثبات هويات المستخدمين الحقيقيين ومواجهة انتشار الحسابات والمحتوى المنشأ عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي.

أهداف إطلاق الشارة وآلية التحقق بالفيديو 

وبحسب ما أورده البيان الرسمي الصادر عن شركة ميتا، تأتي هذه الخطوة بالتزامن مع تزايد اعتماد المستخدمين على المنصة في عمليات الشراء والبيع عبر Marketplace، والتعارف عبر Facebook Dating، والتفاعل داخل المجموعات (Groups)؛ مما يستدعي توفير أداة واضحة للتحقق من التعامل مع أشخاص حقيقيين.

وأوضحت الشركة أن عملية التحقق تعتمد على التقاط مقطع فيديو سيلفي قصير، تقوم أنظمة فيسبوك بمقارنته مع الصور الموجودة في الحساب للتأكد من تطابق الهوية.

وأكدت ميتا أن العملية مجانية ولا تستغرق سوى بضع دقائق، بشرط استيفاء معايير الثقة والأمان الخاصة بالمنصة.

شروط الحصول على شارة Facebook Verified ومناطق ظهورها 

وحددت ميتا الشروط الواجب توافرها للحصول على الشارة؛ حيث تقتصر الخدمة على المستخدمين الذين يبلغون 18 عاماً أو أكثر، ويمتلكون حساباً شخصياً يلتزم بمعايير المجتمع وسياسات منع الاحتيال والخداع، ودون وجود مؤشرات على السلوك الوهمي، مع استبعاد صفحات Facebook Pages وحسابات Professional Mode في الوقت الراهن.

وتظهر الشارة الرمادية في الملف الشخصي (Profile)، ومتجر Marketplace، وخدمة Facebook Dating، والمجموعات، مع وجود خطة لإدراجها مستقبلاً ضمن المنشورات على الصفحة الرئيسية (Feed). 

وأكدت ميتا أن الشارة لا تعني ضماناً كاملاً لمصداقية المستخدم، بل تعمل كمؤشر أمني سريع للحد من المخاطر.

تفاصيل الاشتراكات المدفوعة وتوثيق حسابات المشاهير 

وأشارت البيانات الواردة إلى وجود خيارات توثيق أخرى مدفوعة عبر المنصة تبدأ تكلفتها من 2300 جنيه مصري شهرياً لتطبيقي فيسبوك وانستجرام وتصل إلى 3500 جنيه مصري، مع الإشارة إلى أن هذه الأسعار تختلف من دولة إلى أخرى بحسب السياسات المحلية.

وفي المقابل، أوضحت المنصة أن عملية توثيق حسابات المشاهير والشخصيات العامة تتم مجاناً وبدون رسوم مالية، شريطة إرفاق الملفات والمستندات الرسمية التي تثبت الهوية والنشاط العام قبل منح الشارة المعتمدة.

ميتا Meta Facebook Dating

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