نظارات ريبان ميتا الذكية تفتقر للجاذبية.. النجمة العالمية لورد تصدم عشاق التكنولوجيا

وجهت المغنية النيوزيلندية العالمية "لورد" (Lorde) انتقادات حادة وغير متوقعة لنظارات ريبان ميتا الذكية (Ray-Ban Meta AI glasses)، مؤكدة أنها تفتقر تمامًا إلى الجاذبية، بالرغم من الانتشار الواسع والنجاح التجاري الكبير الذي تحققه النظارات كواحدة من أبرز صيحات التكنولوجيا القابلة للارتداء.

انتقادات صريحة من نجمة البوب

وعبرت النجمة العالمية عن رأيها بصراحة حول المظهر الخارجي لنظارات ريبان ميتا المدعومة بالذكاء الاصطناعي، واصفة إياها بأنها "ليست جذابة بالمرة" (Not Sexy).

ورغم محاولات شركة ميتا (Meta) المستمرة لتسويق هذه النظارات كإكسسوار عصري يدمج بين الموضة والتقنية، إلا أن الفنانة ترى أن تصميمها لا يزال يحمل الطابع التقليدي للأجهزة الموجهة لمهووسي التقنية فقط ولا يناسب الأناقة الحقيقية.

الصراع المستمر بين الموضة والتكنولوجيا

وتسلط تصريحات المغنية "لورد" الضوء على التحدي الصعب الذي يواجه شركات التكنولوجيا في دمج أدوات الذكاء الاصطناعي داخل أجهزة يومية مقبولة جمالياً.

فرغم إشادة المستخدمين بقدرات النظارات الذكية على التقاط الصور، وبث الفيديو، والإجابة على الاستفسارات صوتياً، إلا أن قطاعاً عريضاً من صناع الموضة لا يزال يرى أن حجم الإطارات المدمج بها الكاميرات والبطاريات يبدو ضخماً وغير متناسق كلياً مع معايير الأناقة الكلاسيكية.

مستقبل الأجهزة الذكية القابلة للارتداء

وأثارت هذه التصريحات تفاعلاً كبيراً على منصات التواصل الاجتماعي؛ حيث اتفق قطاع من الجمهور مع رأي الفنانة مؤكدين أن المظهر الخارجي بحاجة إلى تحسينات كبيرة ليصبح أكثر نحافة وخفة.

ويؤكد هذا الجدل المتصاعد أن رهان الشركات التكنولوجية في المرحلة المقبلة لن يقتصر على تطوير البرمجيات والذكاء الاصطناعي فحسب، بل سيتطلب ابتكار تصاميم تعبر عن الأناقة الفردية للمستخدمين.