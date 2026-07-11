ميتا تشعل حرب الذكاء الاصطناعي.. نموذج جديد ينافس OpenAI وأنثروبيك مباشرة

أعلنت شركة ميتا، عن إتاحة الوصول للمطورين إلى واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بنموذجها للذكاء الاصطناعي Muse Spark، بالتزامن مع إطلاق النسخة المطورة Muse Spark 1.1، في خطوة تستهدف منافسة نماذج OpenAI وأنثروبيك في سوق أدوات الذكاء الاصطناعي المدفوعة للمطورين.

وأكدت ميتا أن Muse Spark 1.1 يعد أكثر نماذجها تطورا في مهام البرمجة والمهام الذكية متعددة الخطوات، إذ يستطيع كتابة الأكواد البرمجية وتصحيحها، واستخدام البرامج والأدوات الخارجية، وفهم النصوص والصور ومقاطع الفيديو، مع تنفيذ مهام معقدة بتدخل بشري أقل.

وكانت ميتا قد كشفت عن Muse Spark لأول مرة في أبريل الماضي، باعتباره أول نموذج للذكاء الاصطناعي يعتمد على النصوص والاستدلال طوره فريق "الذكاء الفائق" الذي أنشأته الشركة العام الماضي لمنافسة الشركات الرائدة في سباق الذكاء الاصطناعي.

Meta AI

وأصبح بإمكان المطورين في الولايات المتحدة تجربة النموذج عبر معاينة عامة من خلال Meta Model API، التي تتيح اختبار الأوامر ومقارنة النتائج ودمج النموذج داخل تطبيقاتهم. كما تمنح ميتا المستخدمين الجدد رصيدا مجانيا بقيمة 20 دولارا لتجربة النموذج قبل الانتقال إلى نظام الدفع حسب الاستخدام.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، مارك زوكربيرج، إن الشركة تركز على تقديم نماذج متعددة الوسائط وقادرة على تنفيذ المهام الذكية بتكلفة منخفضة.

وحددت ميتا سعر الاستخدام عند 1.25 دولار لكل مليون رمز إدخال و4.25 دولار لكل مليون رمز إخراج، وهو أعلى من بعض النماذج الاقتصادية لدى OpenAI وأنثروبيك، لكنه أقل من أسعار النماذج المتقدمة لدى أنثروبيك.

ويتوفر النموذج الجديد أيضا عبر وضع التفكير Thinking في تطبيق وموقع Meta AI، ومن المتوقع أن يحل تدريجيا محل نماذج Llama المستخدمة في روبوتات الدردشة عبر تطبيقات واتساب وإنستجرام وفيسبوك، إضافة إلى نظارات ميتا الذكية.

ويأتي هذا الإعلان بعد أيام من إطلاق ميتا نموذج Muse Image لتوليد الصور، ضمن خطتها لتوسيع أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي عبر مختلف تطبيقاتها.