محافظ المنوفية يحيل نائب رئيس حي للتحقيق لتدني مستوى النظافة العامة

فاجأ اليوم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية، خلا جولته بشرق شبين الكوم حي ميت خاقان وقد ظهرت علي محافظ المنوفية علامات الاستياء.

ولاحظ محافظ المنوفية تدني مستوى النظافة العامة بميت خاقان ، وعلى الفور قرر إحالة نائب رئيس حي شرق شبين الكوم " لمنظومة النظافة " للتحقيق لضعف الاشراف وتدني مستوى الخدمة.

وتفقد اليوم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية أعمال الرصف والتطوير بعد من الشوارع بنطاق حي شرق شبين الكوم لمتابعة الموقف النهائي وحجم الأعمال المنفذة علي أرض الواقع للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، جاء ذلك خلال جولته الميدانية بنطاق المركز.

كما تفقد محافظ المنوفية أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بشوارع الزناتي والمدينة المنورة ، تنفيذ مديرية الطرق ، ضمن متفرعات مدخل ميت خاقان بإجمالي مسطحات 7 ألاف م2 ، بعدد 10 شوارع تم إنتهاء كافة الاعمال الخاصة بها بالفعل ودخولها الخدمة أمام المواطنين.

ووجه بمتابعة الأعمال بصورة مستمرة لضمان الحفاظ على أعمال التطوير ورفع الكفاءة، مؤكداً دعمه الكامل لمشروعات البنية التحتية لقطاع الطرق، مما يساهم في تعزيز السيولة المرورية والإرتقاء بالمظهر الحضاري والجمالي.