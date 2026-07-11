محافظ المنوفية: 39 مليون جنيه استثمارات مشروعات الخطة الاستثمارية الجديدة

تفقد اليوم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية أعمال الرصف والتطوير بعض من الشوارع بنطاق حي شرق شبين الكوم لمتابعة الموقف النهائي وحجم الأعمال المنفذة علي أرض الواقع للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، جاء ذلك خلال جولته الميدانية بنطاق المركز ، بحضور هيثم عازق رئيس حي شرق شبين الكوم.

حيث تفقد محافظ المنوفية أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بشوارع الزناتي والمدينة المنورة ، تنفيذ مديرية الطرق ، ضمن متفرعات مدخل ميت خاقان بإجمالي مسطحات 7 ألاف م2 ، بعدد 10 شوارع تم إنتهاء كافة الاعمال الخاصة بها بالفعل ودخولها الخدمة أمام المواطنين ، موجهاً بمتابعة الأعمال بصورة مستمرة لضمان الحفاظ على أعمال التطوير ورفع الكفاءة، مؤكداً دعمه الكامل لمشروعات البنية التحتية لقطاع الطرق ، مما يساهم في تعزيز السيولة المرورية والإرتقاء بالمظهر الحضاري والجمالي.

وأشار محافظ المنوفية ، إلي أن حجم إستثمارات مشروعات الخطة الإستثمارية الجديدة لعام 2026 / 2027 بحي شرق شبين الكوم بلغت 39 مليون و 50 ألف جنيه ، لتنفيذ مشروعات تنموية وخدمية متنوعة، مما يساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للأهالي ، وتستهدف رصف وتطوير عدد من الشوارع الرئيسية والفرعية ، ومنها شوارع ( مصطفي كامل البحري ، مستشفي الدرة ، عصام ، الجمل ) بقطاع الرصف وتطوير الطرق وذلك كونه أحد مستهدفات التنمية المستدامة.

وأكد محافظ المنوفية متابعته الشخصية لكافة أعمال تطوير البنية التحتية وكافة المشروعات التنموية والخدمية المستهدفة ضمن أعمال مشروعات الخطة الجديدة لدفع معدلات الاداء وتذليل كافة المعوقات أمام الشركات المنفذة لتحسين مستوى الخدمات .