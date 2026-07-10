قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لقطات عفوية ومبهجة لنجوم منتخب مصر من داخل طائرة البعثة | شاهد
أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 10 يوليو 2026
الأعلى في تاريخه .. وزير النقل يعلن طفرة كبري في تداول بضائع ميناء دمياط
ضبط ومصادرة 399 عربة كارو ومعدة وسيارة للفريزة والنباشين في الجيزة
حصاد مستشفيات جامعة قناة السويس في عام.. إجراء 6.6 ألف جراحة و1.4 مليون تحليل طبي
تقارير: الأهلي يعقد جلسة مع زيزو لحسم ملف راتبه بعد كأس العالم 2026
مقتل 4 مسلحين خلال عملية أمنية شمال غربي باكستان
الرئيس السيسي يحقق حلم أجيال.. محطة الضبعة النووية تقترب من التشغيل وتدعم أمن الطاقة والتنمية المستدامة
بالزغاريد.. شاهد فرحة المصريين لحظة استقبال المنتخب الوطني
بث مباشر.. الجماهير تحتشد في العلمين استعدادا لاستقبال المنتخب الوطني
حشد الآلاف أمام مطار العلمين الجديد لاستقبال منتخب مصر بعد كأس العالم
وجبات خاصة وملابس مريحة.. كواليس رحلة المنتخب على طائرة مصر للطيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مستشفيات جامعة المنوفية تقدم أكثر من 2.5 مليون خدمة طبية خلال العام المالي 2025/2026

جامعة المنوفية
جامعة المنوفية
نهلة الشربيني
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

• تقديم أكثر من 2,524,520 خدمة طبية وتشخيصية خلال عام

• استقبال 156,367 حالة طوارئ و293,017 مترددًا بالعيادات الخارجية

• إجراء 18,102 عملية جراحية و1,706,296 تحليلًا طبيًا و202,080 فحصًا بالأشعة

في إطار جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للارتقاء بأداء المستشفيات الجامعية وتطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، واصلت مستشفيات جامعة المنوفية أداء دورها الحيوي في تقديم خدمات علاجية وتشخيصية متكاملة، محققةً مؤشرات أداء متميزة خلال العام المالي 2025/2026، بما يعكس كفاءة المنظومة الصحية بالمستشفيات الجامعية ودورها في تقديم خدمات الرعاية الصحية، إلى جانب رسالتها التعليمية والبحثية.

وأكد الدكتور أحمد فرج القاصد، رئيس جامعة المنوفية، أن المستشفيات الجامعية تواصل أداء دورها المحوري في تقديم خدمات صحية متكاملة للمواطنين، باعتبارها أحد أهم الصروح الطبية والتعليمية بمحافظة المنوفية وإقليم الدلتا، مشيرًا إلى أن ما تحقق من مؤشرات خلال العام المالي 2025/2026 يعكس كفاءة منظومة العمل بالمستشفيات الجامعية، وحرص الجامعة على تطوير خدماتها الصحية بما يتوافق مع رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للارتقاء بجودة الخدمات الصحية، والتوسع في استخدام أحدث التقنيات الطبية، وتطوير البنية التحتية، ودعم الكوادر الطبية، بما يعزز كفاءة المستشفيات الجامعية وقدرتها على تقديم خدمات علاجية وتعليمية وبحثية متكاملة.

وأوضح رئيس الجامعة أن المؤشرات الإحصائية كشفت عن تقديم أكثر من 2,524,520 خدمة طبية وتشخيصية خلال العام المالي 2025/2026، في إنجاز يعكس حجم الجهد المبذول من جميع الفرق الطبية والإدارية، ونجاح منظومة العمل في تقديم خدمات علاجية وتشخيصية وفق أعلى معايير الجودة.

وأضاف أن المستشفيات الجامعية استقبلت 156,367 مريضًا بأقسام الاستقبال والطوارئ، و293,017 مترددًا بالعيادات الخارجية، كما استقبلت الأقسام الداخلية 56,002 مريض، وأجرت 18,102 عملية جراحية بمختلف التخصصات، ونفذت 202,080 فحصًا بالأشعة، وأجرت 1,706,296 تحليلًا طبيًا، وقدمت 14,907 خدمات للتغذية العلاجية، وسجلت 242,156 يوم علاج، وأجرت 22,190 عملية تبرع بالدم، واستقبلت 514 طفلًا بحضانات الأطفال، وأجرت 4,963 مناظرة طبية، إلى جانب تقديم خدمات الغسيل الكلوي لـ3,225 مريضًا بإجمالي 24,300 جلسة غسيل كلوي، واستقبلت 5,853 حالة بالعنايات المركزة، وأجرت 1,522 عملية قسطرة قلب، بما يعكس حجم الخدمات الطبية المتخصصة التي تقدمها المستشفيات الجامعية في مختلف التخصصات.

وأكد الدكتور أحمد فرج القاصد أن الجامعة مستمرة في تنفيذ خطتها لتطوير المنظومة الصحية، من خلال التوسع في المشروعات الطبية والتعليمية بالمجمع الطبي، وتحديث البنية التحتية والتجهيزات، ودعم الكوادر البشرية، بما يعزز جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، ويتماشى مع رؤية الدولة لتطوير قطاعي التعليم العالي والرعاية الصحية، ويؤكد مكانة جامعة المنوفية كإحدى الجامعات الرائدة في مجالات التعليم الطبي والبحث العلمي وخدمة المجتمع، خاصة مع استعدادها للاحتفال باليوبيل الذهبي ومرور خمسين عامًا على إنشائها.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد النعماني، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن ما تحقق من مؤشرات خلال العام المالي يعكس العمل بروح الفريق الواحد بين جميع الأطقم الطبية والتمريضية والفنية والإدارية، ويؤكد نجاح المستشفيات الجامعية في تلبية احتياجات المرضى وتقديم خدمات صحية متكاملة وفقًا لأعلى معايير الجودة وسلامة المرضى.

وأضاف أن المستشفيات الجامعية تواصل تطوير الخدمات العلاجية والتشخيصية، والتوسع في استخدام أحدث التقنيات الطبية، ودعم التخصصات الدقيقة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء واستيعاب الأعداد المتزايدة من المترددين، مؤكدًا أن المستشفيات تمثل ركيزة أساسية في تقديم الرعاية الصحية المتخصصة لأبناء محافظة المنوفية والمحافظات المجاورة، إلى جانب دورها التعليمي والبحثي في إعداد الأطباء والكوادر الطبية المتميزة.

وأكد الدكتور محمد صبري، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية بجامعة المنوفية، أن الأرقام التي حققتها المستشفيات خلال العام المالي 2025/2026 تعكس كفاءة منظومة العمل وتكامل الأداء بين مختلف المستشفيات والإدارات والوحدات الطبية، مشيرًا إلى أن المستشفيات تعمل على مدار الساعة لتقديم خدمات علاجية وتشخيصية متميزة، مع الالتزام بتطبيق أعلى معايير الجودة وسلامة المرضى، والاستمرار في تطوير الخدمات الطبية بما يلبي احتياجات المواطنين ويعزز جودة الرعاية الصحية.

وزارة التعليم العالي التعليم العالي البحث العلمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

أسعار البنزين اليوم الجمعة بعد قرار رئيس الوزراء الأخير

الأهلي يقترب من المشاركة بدوري أبطال أفريقيا

مفاجأة بشأن مشاركة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

محمد وهبي

مدرب المغرب بعد الهزيمة من فرنسا: الجدل التحكيمي لا يغير واقع المباراة

منتخب مصر

موعد وصول بعثة منتخب مصر بعد انتهاء المشاركة في كأس العالم

هاني أبو ريدة

رخصة الزمالك وتهديد بالانسحاب.. كواليس بيان أبوريدة واقتراب مشاركة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

سعر الدولار

أعلى سعر دولار بعد قرار الفائدة الآن

الاتحاد الارجنتينى

السرقة لن تمر مرور الكرام.. هاكر مصري يخترق القناة الإعلامية لاتحاد الكرة الأرجنتيني

منتخب مصر والارجنتين

جدل تحكيمي وسياسي يلاحق مباراة مصر والأرجنتين

ترشيحاتنا

لمرضي السكري

أكلات مهمة لمرضى السكري.. خيارات صحية تساعد على ضبط مستويات السكر في الدم

سلطة الزبادي

طريقة عمل سلطة الزبادي.. وصفة منعشة وسهلة تناسب المشويات في الصيف

الملتحمة

أسباب غير متوقعة وراء نزيف العين

بالصور

تتحدى بورش.. سيارة خارقة جديدة بقوة 1000 حصان تثير ضجة

Ruf CTR3
Ruf CTR3
Ruf CTR3

نصف مليون سيارة كيا مهددة بالحريق.. ونصائح بركنها خارج المنازل

كيا
كيا
كيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

المزيد