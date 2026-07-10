مستشفيات جامعة المنوفية تقدم أكثر من 2.5 مليون خدمة طبية خلال العام المالي 2025/2026

• تقديم أكثر من 2,524,520 خدمة طبية وتشخيصية خلال عام

• استقبال 156,367 حالة طوارئ و293,017 مترددًا بالعيادات الخارجية

• إجراء 18,102 عملية جراحية و1,706,296 تحليلًا طبيًا و202,080 فحصًا بالأشعة

في إطار جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للارتقاء بأداء المستشفيات الجامعية وتطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، واصلت مستشفيات جامعة المنوفية أداء دورها الحيوي في تقديم خدمات علاجية وتشخيصية متكاملة، محققةً مؤشرات أداء متميزة خلال العام المالي 2025/2026، بما يعكس كفاءة المنظومة الصحية بالمستشفيات الجامعية ودورها في تقديم خدمات الرعاية الصحية، إلى جانب رسالتها التعليمية والبحثية.

وأكد الدكتور أحمد فرج القاصد، رئيس جامعة المنوفية، أن المستشفيات الجامعية تواصل أداء دورها المحوري في تقديم خدمات صحية متكاملة للمواطنين، باعتبارها أحد أهم الصروح الطبية والتعليمية بمحافظة المنوفية وإقليم الدلتا، مشيرًا إلى أن ما تحقق من مؤشرات خلال العام المالي 2025/2026 يعكس كفاءة منظومة العمل بالمستشفيات الجامعية، وحرص الجامعة على تطوير خدماتها الصحية بما يتوافق مع رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للارتقاء بجودة الخدمات الصحية، والتوسع في استخدام أحدث التقنيات الطبية، وتطوير البنية التحتية، ودعم الكوادر الطبية، بما يعزز كفاءة المستشفيات الجامعية وقدرتها على تقديم خدمات علاجية وتعليمية وبحثية متكاملة.

وأوضح رئيس الجامعة أن المؤشرات الإحصائية كشفت عن تقديم أكثر من 2,524,520 خدمة طبية وتشخيصية خلال العام المالي 2025/2026، في إنجاز يعكس حجم الجهد المبذول من جميع الفرق الطبية والإدارية، ونجاح منظومة العمل في تقديم خدمات علاجية وتشخيصية وفق أعلى معايير الجودة.

وأضاف أن المستشفيات الجامعية استقبلت 156,367 مريضًا بأقسام الاستقبال والطوارئ، و293,017 مترددًا بالعيادات الخارجية، كما استقبلت الأقسام الداخلية 56,002 مريض، وأجرت 18,102 عملية جراحية بمختلف التخصصات، ونفذت 202,080 فحصًا بالأشعة، وأجرت 1,706,296 تحليلًا طبيًا، وقدمت 14,907 خدمات للتغذية العلاجية، وسجلت 242,156 يوم علاج، وأجرت 22,190 عملية تبرع بالدم، واستقبلت 514 طفلًا بحضانات الأطفال، وأجرت 4,963 مناظرة طبية، إلى جانب تقديم خدمات الغسيل الكلوي لـ3,225 مريضًا بإجمالي 24,300 جلسة غسيل كلوي، واستقبلت 5,853 حالة بالعنايات المركزة، وأجرت 1,522 عملية قسطرة قلب، بما يعكس حجم الخدمات الطبية المتخصصة التي تقدمها المستشفيات الجامعية في مختلف التخصصات.

وأكد الدكتور أحمد فرج القاصد أن الجامعة مستمرة في تنفيذ خطتها لتطوير المنظومة الصحية، من خلال التوسع في المشروعات الطبية والتعليمية بالمجمع الطبي، وتحديث البنية التحتية والتجهيزات، ودعم الكوادر البشرية، بما يعزز جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، ويتماشى مع رؤية الدولة لتطوير قطاعي التعليم العالي والرعاية الصحية، ويؤكد مكانة جامعة المنوفية كإحدى الجامعات الرائدة في مجالات التعليم الطبي والبحث العلمي وخدمة المجتمع، خاصة مع استعدادها للاحتفال باليوبيل الذهبي ومرور خمسين عامًا على إنشائها.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد النعماني، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن ما تحقق من مؤشرات خلال العام المالي يعكس العمل بروح الفريق الواحد بين جميع الأطقم الطبية والتمريضية والفنية والإدارية، ويؤكد نجاح المستشفيات الجامعية في تلبية احتياجات المرضى وتقديم خدمات صحية متكاملة وفقًا لأعلى معايير الجودة وسلامة المرضى.

وأضاف أن المستشفيات الجامعية تواصل تطوير الخدمات العلاجية والتشخيصية، والتوسع في استخدام أحدث التقنيات الطبية، ودعم التخصصات الدقيقة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء واستيعاب الأعداد المتزايدة من المترددين، مؤكدًا أن المستشفيات تمثل ركيزة أساسية في تقديم الرعاية الصحية المتخصصة لأبناء محافظة المنوفية والمحافظات المجاورة، إلى جانب دورها التعليمي والبحثي في إعداد الأطباء والكوادر الطبية المتميزة.

وأكد الدكتور محمد صبري، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية بجامعة المنوفية، أن الأرقام التي حققتها المستشفيات خلال العام المالي 2025/2026 تعكس كفاءة منظومة العمل وتكامل الأداء بين مختلف المستشفيات والإدارات والوحدات الطبية، مشيرًا إلى أن المستشفيات تعمل على مدار الساعة لتقديم خدمات علاجية وتشخيصية متميزة، مع الالتزام بتطبيق أعلى معايير الجودة وسلامة المرضى، والاستمرار في تطوير الخدمات الطبية بما يلبي احتياجات المواطنين ويعزز جودة الرعاية الصحية.