قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ناقد رياضي: فرنسا استحقت التأهل والمغرب دفع ثمن المبالغة في الدفاع
«يا عادل قولهم أحسن».. وزير الري يستعين بـ"إفيه شهير" للتوعية بالحفاظ على النيل
اتهام 8 أشخاص بالتخطيط لهجوم بطائرات مسيّرة وقناصة لاغتيال ترامب وفانس ونتنياهو
وزراء الشباب والرياضة والصحة والطيران المدني يستقبلون بعثة المنتخب المصري
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 10 يوليو 2026
شرفتونا..استقبال جماهيري حاشد لمنتخب مصر بعد العودة من المشاركة في كأس العالم
روسيا .. إحباط مهاجمة مطار "روستوف - تسينترالني" العسكري بـ 13 مسيرة
مجلس التعاون الخليجي يرحب ببدء واشنطن إجراءات رفع سوريا من قائمة الإرهاب
الدفاع الروسية: تدمير 376 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مقاطعات
حافلة المنتخب المصري تجوب مدينة العلمين الجديدة وسط استقبال جماهيري حاشد
إلغاء عشرات الرحلات الجوية في هونج كونج مع اقتراب إعصار بافي من تايوان
نجوم منتخب مصر يلتقطون الصور التذكارية مع الجماهير فور وصولهم إلى مدينة العلمين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخصائية تربية: لا تشخصوا أبناءكم بأنفسكم.. تعديل السلوك يبدأ من الأسرة قبل الطفل

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

أكدت الدكتورة إيمان أبو العلا، أخصائية التربية الخاصة، أن كثيرًا من أولياء الأمور يعتقدون أن أبناءهم بحاجة إلى تعديل سلوك، بينما تكون المشكلة الحقيقية في أسلوب التربية داخل المنزل، مشددة على ضرورة عدم تشخيص الطفل من قبل الأب أو الأم دون الرجوع إلى متخصص.

سلوك الطفل يبدأ من الأسرة 

وقالت خلال صباح البلد،إن تشخيص أي اضطراب أو مشكلة سلوكية يجب أن يتم على يد مختص، لأن بعض السلوكيات قد تكون طبيعية في مراحل عمرية معينة، بينما قد ترجع مشكلات أخرى إلى البيئة الأسرية وطريقة تعامل الوالدين مع الطفل.

وأضافت أن البداية الحقيقية لتعديل السلوك تكون من الوالدين أنفسهما، موضحة أنه لا يمكن للأب أو الأم مطالبة الطفل بالابتعاد عن سلوك معين، بينما يمارسان السلوك نفسه أمامه، مستشهدة بمثال الأب الذي يدخن ثم يطلب من ابنه ألا يدخن.

وأشارت إلى أن الأطفال يتعلمون بالملاحظة والتقليد أكثر من تلقي الأوامر والنصائح، مؤكدة أن الطفل يراقب تصرفات والديه باستمرار ويعتبرها النموذج الذي يحتذي به في حياته اليومية.

وأوضحت أخصائية التربية الخاصة أن السنوات الأولى من عمر الطفل تعد المرحلة الأهم في تشكيل شخصيته وسلوكياته، حيث يكتسب خلالها معظم عاداته وقيمه من البيئة المحيطة، وهو ما يجعل القدوة الحسنة داخل الأسرة أساسًا لبناء طفل يتمتع بسلوك سوي وشخصية متوازنة.

واختتمت حديثها بالتأكيد على أن التربية لا تعتمد على كثرة التوجيهات، وإنما على الممارسة اليومية، فالأطفال يقلدون ما يرونه أكثر مما يستجيبون لما يسمعونه، لذلك يبدأ إصلاح الأبناء بإصلاح سلوك الكبار داخل المنزل.

الدكتورة إيمان أبو العلا أخصائية تعديل سلوك تعديل سلوك الطفل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي يقترب من المشاركة بدوري أبطال أفريقيا

مفاجأة بشأن مشاركة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

محمد وهبي

مدرب المغرب بعد الهزيمة من فرنسا: الجدل التحكيمي لا يغير واقع المباراة

هاني أبو ريدة

رخصة الزمالك وتهديد بالانسحاب.. كواليس بيان أبوريدة واقتراب مشاركة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

منتخب مصر

موعد وصول بعثة منتخب مصر بعد انتهاء المشاركة في كأس العالم

الاتحاد الارجنتينى

السرقة لن تمر مرور الكرام.. هاكر مصري يخترق القناة الإعلامية لاتحاد الكرة الأرجنتيني

سعر الدولار

أعلى سعر دولار بعد قرار الفائدة الآن

منتخب مصر والارجنتين

جدل تحكيمي وسياسي يلاحق مباراة مصر والأرجنتين

مجدي الجلاد ولميس الحديدي

«مراتي سابت البيت».. مجدي الجلاد يمازح لميس الحديدي بعد ترند الخطوبة

ترشيحاتنا

معاش تكافل وكرامة 2026

دليلك الشامل لصرف "تكافل وكرامة" يوليو 2026.. خطوات الاستعلام والمنافذ

اسعار العملات اليوم

سعر الدولار والريال السعودي والعملات اليوم الخميس

استخراج تصريح سفر

طريقة استخراج تصريح سفر 2026 أونلاين

بالصور

تتحدى بورش.. سيارة خارقة جديدة بقوة 1000 حصان تثير ضجة

Ruf CTR3
Ruf CTR3
Ruf CTR3

نصف مليون سيارة كيا مهددة بالحريق.. ونصائح بركنها خارج المنازل

كيا
كيا
كيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

المزيد