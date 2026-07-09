إنشاد وماريونت وورش للأطفال.. "شارع الفن" يواصل نشر الإبداع في الإسكندرية

شهد شارع الحضارات "النبي دانيال" بمنطقة محطة الرمل، أنشطة فنية متنوعة قدمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، اليوم الخميس، ضمن فعاليات مبادرة "شارع الفن"، والتي تنظمها وزارة الثقافة بمحافظة الإسكندرية، في سياق المشروع القومي للفنون "الثقافة حياة"، وفي إطار توجه الوزارة لنشر الفنون والإبداع في الميادين والفضاءات العامة.

واستهلت الفعاليات بعرض فني لفرقة الأنفوشي للإنشاد الديني بقيادة المايسترو محمد الإبياري، قدمت خلاله باقة من الأناشيد والابتهالات الدينية التي لاقت تفاعلا كبيرا من الجمهور، منها: "مدد"، "ليلة حلوة يا سلام"، "الرضا والنور"، "المسك فاح"، "أحباب رسول الله"، "يا رسول الله أجرنا"، "على باب سيدنا النبي"، "حبيبي يا رسول الله"، "يا جمال النبي"، و"محمد يا رسول الله".

أعقب ذلك عرض فني لفرقة الرواد لعرائس الماريونت بقيادة الفنان هشام نصرت، قدمت خلاله فقرات متنوعة وسط تفاعل وإقبال كبير من الجمهور.

كما تضمن اليوم ورشة تشكيلات بالصلصال للأطفال، تدريب سلوى أحمد مديرة بيت ثقافة بولكلي، تلاها ورشة فنية لتعليم أساسيات الرسم والتلوين، تدريب الفنانتين جميلة نيازي ورباب محمد.

وتواصلت الفعاليات المنفذة من خلال فرع ثقافة الإسكندرية التابع لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي مع "بودكاست شارع الفن" الذي قدمه أحمد صابر، واستضاف خلاله الدكتور طارق الحصري، كبير مذيعي تليفزيون الإسكندرية، الذي تحدث عن الدور الرائد للهيئة العامة لقصور الثقافة في اكتشاف ورعاية الموهوبين، مستعرضا بدايات ارتباطه بقصور الثقافة ومشاركته في فرق المسرح، ومؤكدا أهمية استمرار تقديم الدعم للمواهب الشابة وإتاحة الفرص أمامها لتنمية قدراتها الإبداعية.

كما استعرضت د. منال يمني مدير عام فرع ثقافة الإسكندرية خطة الفرع خلال الفترة المقبلة، مؤكدة العمل على تطوير وتجديد الأنشطة الثقافية والفنية بما يتناسب مع احتياجات الجمهور.

شهدت الفعاليات حضور الشاعر أحمد عواد رئيس نادي الأدب المركزي، والمخرجين شريف عباس ومحمد الزيني، ولفيف من المثقفين وأعداد غفيرة من المواطنين. واختتم اليوم مع مسابقة ثقافية قدمتها رباب محمد تلاها توزيع كتب من إصدارات هيئة قصور الثقافة على الفائزين.

وتأتي فعاليات مبادرة "شارع الفن" في إطار خطة وزارة الثقافة، وتنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة بالإسكندرية من خلال برنامج متنوع يتناسب مع الخصوصية الثقافية للمحافظة.

ومن المقرر أن تتواصل الأنشطة في السادسة مساء غد الجمعة مع عرض فني لفرقة الأنفوشي للموسيقى العربية بقيادة المايسترو هيثم مدحت بسيوني، يليه عرضا آخر لفرقة أطفال وطلائع الشاطبي للفنون الشعبية بقيادة الفنانة سمر القصاص، وورشة تصميم جدارية عن قاع البحر، وأخرى للرسم على الوجه، وورشة حكي للكاتبة منى إبراهيم، إلى جانب استمرار فقرة "بودكاست شارع الفن".