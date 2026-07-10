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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خالد طلعت: حاربت من أجل حسام حسن.. والأيام أثبتت صحة كلامي

حسام حسن
حسام حسن
يمنى عبد الظاهر
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

أكد الناقد الرياضي خالد طلعت، أن موقفه الداعم لتولي حسام حسن قيادة منتخب مصر منذ سنوات أثبت صحته، وذلك بعد الأداء الذي قدمه الفراعنة في بطولة كأس العالم 2026.

وكتب خالد طلعت عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "الحمد لله رب العالمين، كنت من أول الناس اللي طالبت إن حسام حسن يتولى تدريب منتخب مصر من 4 سنين كاملة، وحاربت عشان كده واتحملت هجوم وشتايم ناس كتير جدًا، والغالبية العظمى كانت ضد حسام حسن، وفي الآخر الأيام أثبتت صحة كلامي.. كالعادة".

وكان منتخب مصر قد ودع منافسات كأس العالم 2026 بعد خسارته أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2 على ملعب مرسيدس بنز بمدينة أتلانتا الأمريكية، في مباراة شهدت جدلًا تحكيميًا واسعًا، بعدما أثارت عدة قرارات للحكم وتقنية الفيديو انتقادات من خبراء التحكيم وعدد من أساطير كرة القدم، الذين اعتبروا أن بعض القرارات المؤثرة أثرت على نتيجة اللقاء ومشوار الفراعنة في البطولة.

منتخب مصر حسام حسن الأرجنتين بطولة كأس العالم 2026 الفراعنة الناقد الرياضي خالد طلعت

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