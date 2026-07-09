ودع المونديال بشرف.. برنامج منتخب مصر من أتلانتا إلى القاهرة

أكد إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، أن بعثة المنتخب ستغادر مدينة أتلانتا بالولايات المتحدة الأمريكية، في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت أتلانتا، الحادية عشرة مساء اليوم، بتوقيت القاهرة.

وأضاف حسن أن الرحلة ستستغرق أكثر من 12 ساعة.

استقبال بعثة منتخب مصر بشكل رسمي

أكد محمد الشاذلي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، أنه هناك استعدادات لاستقبال بعثة منتخب مصر بشكل رسمي فور وصولها على مصر واستقبالها في العلمين الجديدة .

وقال محمد الشاذلي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد شردي في برنامج " الحياة اليوم “ المذاع على قناة “ الحياة”: ”سيكون هناك تكريم رئاسي رسمي لبعثة منتخب مصر بعد وصولهم إلى مصر".

وأكمل محمد الشاذلي: "الرئيس السيسي هنأ منتخب مصر على الأداء المتميز والقوي الذي قدمه الفراعنة في مونديال 2026 ".

ولفت محمد الشاذلي :" الاستقبال الشعبي لمنتخب مصر أحد مراحل تكريم البعثة بالكامل بعد وصولها لمصر وسيكون مفتوح للجمهور بدون أي تذاكر او دعوات ".

تكريم الرئيس السيسي للمنتخب

وسوف يتم تنظيم استقبال رسمي وتكريم خاص من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي لبعثة المنتخب الوطني لكرة القدم في مدينة العلمين الجديدة يوم السبت المقبل، يشمل اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية.

حيث سيشهد يوم السبت تكريماً رئاسياً وحفاوة رسمية بالمنتخب".

وأن هذه الخطوة تمنح دفعة معنوية هائلة للاعبين والإدارة الفنية، وتثبت مدى دعم الرئيس المستمر للشباب المصري، وأن المنتخب قدم أداءً مشرفاً أمام العالم بأكمله استحق عليه هذا التقدير الرفيع.

وهذا الاحتفال الكبير سيحمل رسالة شكر من الرئيس للاعبين كما أن هذا الاستقبال يعد تجديداً كاملاً للثقة في الجهاز الفني والإداري لمواصلة حصد البطولات المقبلة.