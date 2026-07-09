شوبير: لأول مرة إجماع على استكمال حسام حسن مهمته مع منتخب مصر

علق الإعلامي أحمد شوبير، على تجديد التعاقد مع حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، وإبراهيم حسن، مدير المنتخب بعد تحقيق إنجاز تاريخي في بطولة كأس العالم.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: ''لا خلاف ولا جدال .. بل لأول مرة يكون هناك شبه إجماع على أنه المدرب الوطني حسام حسن يكمل مهمته مع منتخب مصر، لكن ما هو المطلوب لتوفير أسس النجاح، لا بد من توفير الحماية والمساندة والدعم .. حسام شارك في كأس العالم والسكاكين بتطعن فيه، بسبب جرأته في استبعاد مصطفى محمد لاعب الزمالك السابق والمحترف في نانت الفرنسي، وضم مصطفى زيكو، والصاعد حمزة عبد الكريم، ضرب نار بقى يا عيني ومتسبش وتعرض لانتقادات لاذعة جدًا، القصة وصلت لحالة من خلق جزء من الرأي العام ضد حسام حسن وهو رايح كأس العالم، كانت كارثة''.

وكان منتخب مصر ودع منافسات كأس العالم 2026 بعد خسارته أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2 على ملعب مرسيدس بنز بمدينة أتلانتا الأمريكية، في مباراة تحولت إلى واحدة من أكثر مواجهات البطولة إثارة للجدل، بعدما تصدرت القرارات التحكيمية وتقنية الفيديو عناوين الصحف ووسائل الإعلام العالمية، وسط انتقادات واسعة من خبراء التحكيم وأساطير كرة القدم، الذين رأوا أن بعض القرارات المؤثرة حرمت الفراعنة من مواصلة مشوارهم التاريخي في البطولة.