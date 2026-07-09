حالتان فقط لإنهاء التعاقد مع حسام حسن في منتخب مصر

يستعد اتحاد الكرة لإنهاء جميع الأمور التعاقدية الخاصة باستمرار حسام حسن مع منتخب مصر خلال الفترة المقبل بعد تقديمه مستوى مميزا في كأس العالم.

وحسب المصادر، فإن اتحاد الكرة سيزيد من راتب العميد ليحصل على 2 مليون جنيه بعد تألق المنتخب تحت قيادة في المونديال وتحقيق إنجازات تاريخية.

ويحاول اتحاد الكرة الاتفاق على بعض بنود العقد مثل إلغائه بشكل تلقائي حال عدم التأهل إلى نهائيات أمم أفريقيا أو كأس العالم بجانب ضرورة تحقيق منتخب مصر على الأقل المركز الرابع في أفريقيا.

أبو ريدة يعلن موافقة اتحاد الكرة على تجديد التعاقد مع حسام حسن

أعلن المهندس هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، موافقة مجلس إدارة الاتحاد على تجديد التعاقد مع حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، وإبراهيم حسن، مدير المنتخب، وذلك في إطار حرص المجلس على استكمال المشروع الفني للمنتخب الوطني، والبناء على ما تحقق من إنجازات تاريخية لكرة القدم المصرية خلال الفترة الماضية.

وأوضح رئيس الاتحاد أن مجلس الإدارة سيستكمل الإجراءات الخاصة باعتماد وتجديد التعاقد، خلال اجتماعه المقبل، وذلك فور وصول بعثة المنتخب الوطني إلى أرض الوطن.