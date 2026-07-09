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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حفيظ دراجي: منتخب مصر كسر الحواجز وفرض احترامه عالميا

حفيظ دراجي
حفيظ دراجي
سارة عبد الله

أكد المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي أن منتخب مصر، رغم خروجه من منافسات كأس العالم 2026، نجح في كسب احترام ومحبة الجماهير حول العالم، بعدما قدم مستويات مميزة خلال البطولة.

وكتب دراجي عبر حسابه على منصة "إكس": "مصر خسرت لكنها لم تنهزم، مصر أقصيت وخرجت من كأس العالم، لكنها دخلت قلوب العالم، وكسرت كل الحواجز التي كانت تحول دون اعتلائها المكانة التي تستحقها كرتها ومنتخبها وجمهورها وشعبها".

وجاءت رسالة دراجي عقب وداع المنتخب المصري للمونديال، في إشادة بما قدمه الفراعنة طوال مشوار البطولة، مؤكدًا أن الأداء والروح القتالية تركا انطباعًا إيجابيًا لدى المتابعين، رغم انتهاء المشوار عند دور الـ16.

وكان منتخب مصر قد ودع منافسات كأس العالم 2026 بعد خسارته أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2 على ملعب مرسيدس بنز بمدينة أتلانتا الأمريكية، في مباراة تحولت إلى واحدة من أكثر مواجهات البطولة إثارة للجدل، بعدما تصدرت القرارات التحكيمية وتقنية الفيديو عناوين الصحف ووسائل الإعلام العالمية، وسط انتقادات واسعة من خبراء التحكيم وأساطير كرة القدم، الذين رأوا أن بعض القرارات المؤثرة حرمت الفراعنة من مواصلة مشوارهم التاريخي في البطولة.

وتأتي تصريحات حفيظ دراجي ضمن سلسلة واسعة من رسائل الدعم والإشادة التي تلقاها منتخب مصر عقب نهاية مشواره في كأس العالم، تقديرًا للأداء المميز الذي قدمه اللاعبون والجهاز الفني بقيادة حسام حسن، رغم مرارة الخروج من البطولة.

حفيظ دراجي منتخب مصر كأس العالم

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