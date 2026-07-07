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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حفيظ دراجي: موقف حسام حسن من فلسطين يُحسب له وللشعب المصري

حسام حسن
حسام حسن

أشاد المعلق الرياضي حفيظ دراجي بتصريحات حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، بشأن معاناة الشعب الفلسطيني، والتي أدلى بها خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة الفراعنة أمام الأرجنتين في دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026.

وكتب دراجي عبر حسابه على منصة "إكس": "تصريح المدير الفني لمنتخب مصر حول فلسطين ومعاناة شعبها يُحسب له، ويُحسب أيضًا للشعب المصري الذي لم ينسَ يومًا القضية الفلسطينية، شأنه شأن كل الشعوب الحرة في العالم التي لا تُفوّت أي فرصة للتعبير عن تضامنها، وألمها، ووجعها تجاه ما يعيشه الشعب الفلسطيني. برافو كابتن."

وجاءت إشادة دراجي بعدما تحدث حسام حسن بتأثر شديد عن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، ردًا على سؤال بشأن حمله علم فلسطين عقب مباراة أستراليا، مؤكدًا أن التعاطف مع الشعب الفلسطيني موقف إنساني قبل أن يكون أي شيء آخر.

وقال حسام حسن: "إذا لم يشعر أي فرد في العالم بالشعب الفلسطيني، فهو لا يستحق أن يكون إنسانًا"، مشيرًا إلى معاناة المدنيين والأطفال الذين يعيشون في ظروف قاسية، ومطالبًا صناع القرار بالتحرك لإنهاء تلك المعاناة.

كما دعا المدير الفني لمنتخب مصر الرياضيين من مختلف أنحاء العالم إلى استغلال بطولة كأس العالم لتوجيه رسالة إنسانية، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني يستحق "الاحترام والعدالة"، تماشيًا مع القيم التي يرفعها الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ويستعد منتخب مصر لخوض مواجهة قوية أمام نظيره الأرجنتيني، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب أتالانتا، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، بعدما حجز الفراعنة مقعدهم في هذا الدور عقب الفوز على أستراليا بركلات الترجيح بنتيجة 4-2.

حسام حسن منتخب مصر كأس العالم القضية الفلسطينية

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