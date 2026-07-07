مصر في اختبار الحلم أمام الأرجنتين.. الفراعنة يبحثون عن إسقاط بطل العالم وبلوغ ربع نهائي المونديال

تتجه أنظار الجماهير المصرية والعربية فى السابعة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة إلى ملعب أتلانتا حيث يخوض منتخب مصر مواجهة هي الأهم في تاريخه بكأس العالم عندما يصطدم بمنتخب الأرجنتين حامل اللقب ضمن منافسات دور الـ16 من مونديال 2026 في لقاء يجمع بين طموح منتخب يكتب التاريخ للمرة الأولى وخبرة بطل يسعى للاحتفاظ بتاجه العالمي.

ويدخل منتخب مصر المباراة بعدما حقق إنجازًا غير مسبوق ببلوغ الأدوار الإقصائية للمرة الأولى في تاريخه عقب تخطي أستراليا بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 ليمنح جماهيره حلمًا جديدًا طال انتظاره بينما يصل منتخب الأرجنتين إلى المواجهة باعتباره أحد أبرز المرشحين للقب مدعومًا بكوكبة من النجوم وخبرة كبيرة في المباريات الكبرى.

ورغم الفوارق التاريخية والفنية بين المنتخبين فإن مباريات كأس العالم لطالما أثبتت أن الأسماء وحدها لا تحسم النتائج وأن الأدوار الإقصائية تظل دائمًا مسرحًا للمفاجآت.

موعد مباراة مصر والأرجنتين في كأس العالم 2026

تقام مباراة مصر والأرجنتين مساء اليوم الثلاثاء على ملعب أتلانتا وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة في مواجهة تحدد هوية المتأهل إلى الدور ربع النهائي من البطولة.

وتحمل المباراة دلالة خاصة للجماهير المصرية إذ تقام في اليوم السابع من شهر يوليو وهو الرقم الذي يرتبط بأحد أبرز إنجازات الكرة المصرية بعدما توج منتخب مصر بلقب كأس الأمم الأفريقية سبع مرات ليظل صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة القارية.

ورغم أن هذه المصادفة تحمل طابعًا معنويًا ورمزيًا أكثر من كونها مؤشرًا رياضيًا فإن الجماهير تأمل أن يكون "الرقم 7" فأل خير يمنح الفراعنة دفعة إضافية نحو صناعة التاريخ.

حسام حسن.. رهان على الانضباط والروح القتالية

يعتمد الجهاز الفني بقيادة حسام حسن على الروح الجماعية والانضباط التكتيكي اللذين ميزا أداء المنتخب منذ بداية البطولة خاصة في المباريات التي فرض خلالها الفراعنة شخصية قوية أمام منافسين يمتلكون جودة فنية كبيرة.

ومن المنتظر أن يركز المنتخب المصري على التنظيم الدفاعي مع تضييق المساحات أمام مفاتيح لعب الأرجنتين والاعتماد على سرعة التحول للهجوم عبر الثنائي محمد صلاح وعمر مرموش إلى جانب استغلال الكرات الثابتة التي مثلت أحد أبرز أسلحة المنتخب خلال البطولة.

ويدرك الجهاز الفني أن مواجهة منتخب بحجم الأرجنتين تتطلب تركيزًا كاملًا على مدار 90 دقيقة وربما أكثر مع تقليل الأخطاء الفردية التي قد تكلف الفريق الكثير أمام لاعبين يمتلكون القدرة على حسم المباريات من أنصاف الفرص.

الأرجنتين.. حامل اللقب يبحث عن استمرار المشوار

في المقابل يدخل المنتخب الأرجنتيني المباراة وهو يدرك أن مشوار الدفاع عن اللقب لا يسمح بأي تعثر خاصة مع ارتفاع سقف التوقعات الجماهيرية والإعلامية.

ويعتمد المدير الفني ليونيل سكالوني على مزيج من الخبرة والمهارة يتقدمه القائد ليونيل ميسي إلى جانب لاوتارو مارتينيز وإنزو فيرنانديز وأليكسيس ماك أليستر ورودريجو دي بول وهي مجموعة قادرة على صناعة الفارق في أي لحظة.

ورغم تفوق الأرجنتين على الورق فإن المنتخب اللاتيني يدرك أن مباريات خروج المغلوب تختلف تمامًا عن مرحلة المجموعات وأن أي تراجع في التركيز قد يمنح المنافس فرصة لتحقيق مفاجأة مدوية.

صلاح ومرموش.. أمل الجماهير المصرية

تعول الجماهير المصرية بشكل كبير على الثنائي محمد صلاح وعمر مرموش في قيادة الخط الأمامي مستفيدين من السرعة والقدرة على استغلال المساحات بينما ينتظر أن يلعب إمام عاشور دورًا مهمًا في الربط بين الوسط والهجوم مع مساهمة مروان عطية ومهند لاشين في فرض التوازن داخل وسط الملعب.

كما يترقب الجميع مواصلة مصطفى شوبير تألقه بعدما لعب دورًا حاسمًا في عبور أستراليا ليصبح أحد أبرز نجوم المنتخب خلال البطولة.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر

من المنتظر أن يبدأ منتخب مصر المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي.

خط الوسط: مروان عطية ومهند لاشين وإمام عاشور.

خط الهجوم: مصطفى زيكو ومحمد صلاح وهيثم حسن.

التشكيل المتوقع للأرجنتين

ومن المتوقع أن يعتمد ليونيل سكالوني على التشكيل التالي:

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز.

خط الدفاع: ناهويل مولينا وكريستيان روميرو وليساندرو مارتينيز ونيكولاس تاليافيكو.

خط الوسط: رودريجو دي بول وأليكسيس ماك أليستر وإنزو فيرنانديز وتياجو ألمادا.

خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز وليونيل ميسي.