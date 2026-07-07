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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كورتوا يهاجم أمريكا: عاقبناهم على قلة الاحترام.. والسنغال أقوى منهم

كورتوا
كورتوا
إسلام مقلد

انفجر الحارس البلجيكي تيبو كورتوا غضبًا عقب فوز منتخب بلاده الكبير على الولايات المتحدة بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات دور الـ16 من كأس العالم 2026، مؤكدًا أن الانتصار جاء ردًا على ما وصفه بـ"قلة الاحترام" التي أظهرها الأمريكيون تجاه منتخب بلجيكا قبل اللقاء.

كورتوا: عاقبناهم على تصريحاتهم

وشهدت المباراة أجواءً مثيرة، خاصة بعد الجدل الذي أثير حول إلغاء البطاقة الحمراء التي تعرض لها المهاجم الأمريكي فولارين بالوجون، إلا أن المنتخب البلجيكي فرض سيطرته الكاملة ونجح في حسم المواجهة برباعية مقابل هدف.

وعقب اللقاء، خرج كورتوا بتصريحات قوية، قال خلالها: "عاقبنا المنتخب الأمريكي على قلة الاحترام التي أظهرها لنا خلال الأيام الماضية".

انتقاد لاذع لمستوى أمريكا

ولم يتوقف حارس ريال مدريد عند ذلك، بل وجّه انتقادات مباشرة لمستوى المنتخب الأمريكي، مؤكدًا أنه لم يكن يرى فيه منافسًا قويًا.

وقال: "قرأت ما كُتب قبل المباراة وضحكت قليلًا. أفهم رغبتهم في إثارة الضجة داخل الولايات المتحدة، لكنني كنت أكثر ثقة بالفوز في هذه المباراة مقارنة بمباراتنا أمام السنغال، لأن السنغال تملك منتخبًا أقوى".

أنظار بلجيكا تتجه إلى إسبانيا

وأكد كورتوا أن الهدف الأساسي لمنتخب بلجيكا كان الوصول إلى الدور ربع النهائي، مشيرًا إلى أن تجاوز هذه المرحلة سيُعد إنجازًا إضافيًا.

وأضاف: "كان هدفنا بلوغ ربع النهائي، وأي خطوة بعد ذلك ستكون مكسبًا كبيرًا لنا".

رد على التقليل من بلجيكا

واختتم الحارس البلجيكي تصريحاته بالتأكيد على أن منتخب بلاده أثبت للجميع قدرته على المنافسة، بعدما تعرض لانتقادات واسعة قبل المواجهة.

وقال: "تعرضنا للاستخفاف في الأيام الأخيرة، وكان البعض يؤكد أن الولايات المتحدة ستفوز بسهولة وأن بلجيكا لم تعد كما كانت، لكننا أثبتنا داخل الملعب أننا ما زلنا منتخبًا قويًا".

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