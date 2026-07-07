بلجيكا تكتب نهاية حلم أصحاب الأرض.. وأمريكا تغادر كأس العالم برباعية

أشاد الناقد الرياضي محمود شوقي بالأداء الذي قدمه منتخب بلجيكا، بعدما واصل عروضه القوية في كأس العالم 2026، ونجح في حجز بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي.

وقال محمود شوقي إن المنتخب البلجيكي أثبت أنه أحد أقوى منتخبات البطولة حتى الآن، بعدما تغلب على منتخب الولايات المتحدة الأمريكية، صاحب الأرض، بنتيجة 4-1 في دور الـ16، لينهي مشوار أصحاب الضيافة في المونديال.

وأضاف أن منافسات الدور ربع النهائي ستقام دون وجود أي منتخب من الدول الثلاث المستضيفة للبطولة، في مشهد لافت بعد خروج الولايات المتحدة وكندا والمكسيك من سباق المنافسة على اللقب



