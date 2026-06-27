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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مجموعة مصر.. تروسارد يسجل هدفه الثاني لمنتخب بلجيكا في شباك نيوزيلندا

منتخب بلجيكا
منتخب بلجيكا
إسراء أشرف

عزز لياندرو تروسارد تقدم منتخب بلجيكا بإحراز الهدف الثاني في شباك نيوزيلندا، مع بداية الشوط الثاني، وتحديدًا في الدقيقة 50، خلال المباراة المقامة بين المنتخبين ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

وكان تروسارد قد افتتح التسجيل للمنتخب البلجيكي في الدقيقة 28 من أحداث الشوط الأول، بعدما استغل أفضلية فريقه، لينهي الشياطين الحمر أول 45 دقيقة متقدمين بهدف دون رد.

وشهد الشوط الأول أيضًا إلغاء ركلة جزاء لصالح المنتخب البلجيكي في الدقيقة 21 بعد مراجعة تقنية الفيديو، قبل أن يواصل الفريق ضغطه الهجومي ويترجم تفوقه بهدف أول حمل توقيع تروسارد.

ومع انطلاق الشوط الثاني، عاد جناح بلجيكا ليهز الشباك مجددًا، مسجلًا الهدف الشخصي الثاني له والثاني لمنتخب بلاده، ليمنح بلجيكا أفضلية كبيرة في طريقها لتحقيق أول انتصار لها في البطولة وإنعاش آمالها في التأهل إلى دور الـ32.

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