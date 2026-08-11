دا اللي فاضل منهم.. 18 عاملا يلقون حتفهم في لحظة على طريق الدواويس بالإسماعيلية

في مشهد مؤلم خلّفه الحادث المروع، تُظهر الصور المتداولة آثار تصادم سيارتي نقل العمال بمنطقة الدواويس في الإسماعيلية، حيث تناثرت متعلقات شخصية وأحذية وقطع من الملابس في موقع الحادث، لتروي جانبًا من حجم المأساة التي شهدها الطريق.



وارتفع عدد ضحايا الحادث إلى 18 عاملًا، فيما أُصيب نحو 30 آخرين، وفق أحدث التقارير عن الحادث الذي وقع بين سيارتي نقل تقلان عمالًا باليومية بالقرب من منطقة الدواويس بمركز القصاصين.



وتواصل الأجهزة المعنية التعامل مع تداعيات الحادث، فيما توافد أهالي الضحايا والمصابين على المستشفيات لمتابعة ذويهم وإنهاء الإجراءات الخاصة بالضحايا.

لتفقد 18 أسرة عائلها في لحظة.. وأحلام عمال خرجوا بحثًا عن لقمة العيش انتهت على الطريق.

تابع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، تداعيات حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمال، وقع أمام محطة كهرباء الشباب بوصلة «الدواويس» بمحافظة الإسماعيلية، للاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين ومتابعة تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن غرفة الأزمات والطوارئ بالوزارة تتابع تطورات الحادث بشكل مستمر، بالتنسيق مع هيئة الرعاية الصحية، ومديرية الشؤون الصحية بمحافظة الإسماعيلية، مؤكدًا رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والتأكد من توافر الفرق الطبية والأدوية والمستلزمات اللازمة للتعامل مع الحالات.

وأشار إلى أنه وفقا لآخر تحديث وفي حصيلة أولية فإن الحادث أسفر عن 32 مصابًا و15 حالة وفاة، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى القصاصين المركزي، لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وجارٍ استكمال حصر البيانات ومتابعة الحالات الصحية للمصابين.

وأكد المتحدث الرسمي أن الوزير وجّه بتقديم أقصى درجات الرعاية الطبية للمصابين، ومتابعة حالتهم الصحية أولًا بأول، مع استمرار التنسيق الكامل بين غرفة الأزمات والطوارئ بالوزارة والجهات الصحية بالمحافظة.

وتقدمت وزارة الصحة والسكان، بخالص التعازي والمواساة لأسر المتوفين، متمنيةً الشفاء العاجل للمصابين.