ترامب : نحن نسيطر تماما على أموال إيران

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تسيطر بشكل كامل على الأموال الإيرانية، في تصريحات تعكس تشدد واشنطن في استخدام أدوات الضغط الاقتصادي على طهران، بالتزامن مع تعثر المحادثات الرامية إلى إنهاء المواجهة بين البلدين وإعادة فتح مضيق هرمز.

وأكد ترمب أن واشنطن تتمتع بـ«سيطرة كاملة» على أموال إيران، في إشارة إلى الأصول الإيرانية الخاضعة للتجميد أو القيود الأمريكية، مشيرا إلى أن هذه الأموال يمكن أن تكون جزءا من أدوات الضغط التي تستخدمها الإدارة الأمريكية في تعاملها مع طهران.

وتأتي تصريحات الرئيس الأمريكية في وقت تصاعدت فيه الضغوط الاقتصادية على إيران، بعدما عادت إدارة ترمب إلى تشديد العقوبات بهدف دفع طهران إلى تقديم تنازلات بشأن برنامجها النووي، ووقف تهديدات الملاحة في مضيق هرمز، الذي يعد ممرا حيويا لتجارة الطاقة العالمية.

وكان ترمب قد أعلن في وقت سابق أن الولايات المتحدة ستستخدم الأموال الإيرانية الخاضعة لسيطرتها في تغطية الأضرار التي لحقت بها خلال الصراع، مطالبا طهران بتقديم تعويضات عن خسائر قال إنها نتجت عن عقود من المواجهات.

ويأتي ذلك في مواجهة مطالب إيرانية مقابلة تتعلق بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بإيران ورفع العقوبات الأمريكية.

وتزامن التصعيد في الموقف الأمريكي مع تعثر المسار الدبلوماسي، إذ لا تزال هناك خلافات حول شروط إعادة فتح مضيق هرمز، بينما تسعى وساطات إقليمية إلى تقريب وجهات النظر بين واشنطن وطهران.

ويعكس حديث ترامب عن السيطرة على الأموال الإيرانية اعتماد الإدارة الأمريكية بصورة متزايدة على الضغط المالي والاقتصادي بالتوازي مع الضغوط العسكرية والدبلوماسية، في محاولة لإجبار طهران على القبول بتسوية أوسع تشمل الملف النووي وأمن الملاحة في المنطقة.