بعد تحديد موعد طرحه .. معلومات لا تعرفها عن فيلم Verity

طرحت الشركة المنتجة لفيلم Verity، من بطولة آن هاثاواي، وداكوتا جونسون، وجوش هارتنت، البوستر الرسمي للعمل.

الفيلم مقتبس من رواية للكاتبة كولين هوفر، وكتب له السيناريو والحوار نيك أنتوسكا، بالاشتراك مع ويل هونيلي.

الفيلم من إخراج مايكل شووالتر، ومن بطولة آن هاثاواي في دور الكاتبة الشهيرة Verity Crawford، وداكوتا جونسون في دور Lowen Ashleigh، وجوش هارتنت في دور Jeremy Crawford، زوج فيريتي.

ومن المقرر عرض الفيلم في صالات السينما يوم 2 أكتوبر، وتدور احداث الفيلم كاتبة تعاني ماديًا وتجد نفسها أمام فرصة عمل غير عادية: زوج الكاتبة الشهيرة Verity Crawford يستعين بها لاستكمال سلسلة الروايات الناجحة التي توقفت زوجته عن كتابتها بعد تعرضها لحادث غامض.

تنتقل لوين إلى منزل عائلة كروفورد المعزول، وهناك تبدأ في البحث داخل أعمال فيريتي وملاحظاتها الشخصية حتى تعثر على مخطوطة سرية لم يكن من المفترض أن يراها أحد. المخطوطة تكشف تفاصيل صادمة ومقلقة عن حياة فيريتي وعلاقتها بزوجها وأسرتها.