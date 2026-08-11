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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى : الدكتور مدبولي يتابع تكليفات الرئيس السيسي في حادث الدواويس

أحمد موسى
أحمد موسى

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، يتابع تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بخصوص حادث طريق الدواويس بالإسماعيلية.

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» اليوم الثلاثاء، أن الدكتور مصطفى مدبولي طالب وزير الصحة بتقديم جميع الرعايا الصحية للمصابين.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة الوقوف على أسباب حادث طريق الدواويس بالإسماعيلية ، وإنهاء الإجراءات القانونية بشكل دقيق و كامل في اقرب وقت، و الإفادة بتطورات الواقعة بصفة مستمرة .

وكلف الرئيس السيسي وزارة الصحة بتوفير الرعاية الطبية المناسبة لحالات المصابين،  مع قيام وزارة التضامن بصرف التعويضات بشكل فوري للمصابين و أهالي المتوفين .

فيما وجّه  محافظ الإسماعيلية بازالة آثار الحادث الأليم ، و تقديم العزاء للأهالي  في مصابهم الكبير  .

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي تطورات حادث الدواويس بمحافظة الإسماعيلية، موجّهًا بتقديم أوجه الرعاية والدعم اللازمين للمصابين وأسر ضحايا الحادث، مع استمرار جهود الأجهزة المعنية في التعامل مع تداعيات الحادث وحصر أعداد المتوفين والمصابين.

أفادت فضائية إكستر نيوز، بأن الرئيس السيسي يتابع حادث طريق الدواويس في الإسماعيلية.

حادث طريق الدواويس بالإسماعيلية
ولقي 18 عاملًا مصرعهم، وأصيب 30 آخرون، اليوم، إثر حادث تصادم بين سيارتين وأتوبيس وقع على طريق الدواويس بمحافظة الإسماعيلية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسماعيلية بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق الدواويس، ووجود عدد من الوفيات والمصابين.

ودفعت هيئة الإسعاف بـ 30 سيارة إلى موقع الحادث، لنقل المتوفين والمصابين إلى المستشفيات.

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أحمد موسى حادث مدبولي

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