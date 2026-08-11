ميركاتو 2026.. عودة المعارين وصفقات جديدة تشعل تحركات الأهلي والزمالك وبيراميدز

تواصل أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز تحركاتها بقوة استعدادًا للموسم الجديد، سواء من خلال إبرام صفقات جديدة أو استعادة عدد من اللاعبين المعارين، في إطار تجهيز القوائم للمنافسة على البطولات المحلية والقارية.

الزمالك.. استعادة 3 لاعبين

يستعيد نادي الزمالك خدمات عدد من لاعبيه بعد انتهاء فترات إعارتهم، حيث يعود حسام أشرف إلى صفوف الفريق بعد انتهاء إعارته مع سموحة، كما يعود محمد عاطف بعد تجربته مع طلائع الجيش.

كما يعود المدافع مصطفى الزناري إلى الزمالك عقب انتهاء إعارته مع البنك الأهلي، وسط اتجاه داخل النادي لاستمراره مع الفريق في الموسم الجديد.

وتأتي عودة هؤلاء اللاعبين في ظل رغبة الزمالك في الاستفادة من عناصره المعارة، خاصة مع استمرار تداعيات أزمة إيقاف القيد والحاجة إلى تدعيم القائمة بالعناصر المتاحة.

بيراميدز.. صفقات واستعادة المعارين

وعلى الجانب الآخر، نجح بيراميدز في حسم التعاقد مع خالد عوض، الظهير الأيمن لفريق طلائع الجيش، بعدما تم الاتفاق على انضمامه للفريق بداية من الموسم الجديد بعقد يمتد 5 مواسم.

كما أعلن النادي السماوي رسميًا التعاقد مع إياد العسقلاني قادمًا من روستوف الروسي، لتدعيم الخط الخلفي، مع قدرة اللاعب على المشاركة في قلب الدفاع والظهير الأيسر.

ويستعيد بيراميدز كذلك خدمات عبد الرحمن مجدي بعد انتهاء إعارته مع الاتحاد السكندري، إلى جانب محمود صابر الذي عاد إلى الفريق عقب نهاية إعارته مع زد.

الأهلي.. تدعيم هجومي وعودة أفشة والدبيس

أما الأهلي، فقد دعم صفوفه بعدد من الصفقات الجديدة، أبرزها المغربي سفيان بن جديدة مهاجم المغرب الفاسي، والجزائري منصف بقرار القادم من دينامو زغرب، بالإضافة إلى ثنائي إنبي أقطاي عبد الله وعلي محمود.

وأعلن الأهلي رسميًا تعاقده مع منصف بقرار لمدة 3 مواسم، ليصبح رابع صفقات الفريق الصيفية بعد بن جديدة وعلي محمود وأقطاي عبد الله.

كما عاد محمد مجدي أفشة إلى الأهلي بعد انتهاء إعارته مع الاتحاد السكندري، بعدما كان قد انتقل إلى زعيم الثغر لمدة 6 أشهر في يناير الماضي.

ويعود كذلك كريم الدبيس إلى صفوف الأهلي بعد انتهاء إعارته مع سيراميكا كليوباترا، مع اتجاه النادي للاستفادة من خدماته في الموسم الجديد.