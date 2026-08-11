المصري يواصل ضرباته.. 3 صفقات حمراء وياسين الملاح يرفع حصيلة التدعيمات إلى 6

واصل النادي المصري البورسعيدي تحركاته القوية في سوق الانتقالات الصيفية، بعدما نجح في تدعيم صفوفه بعدد من الصفقات، كان أبرزها التعاقد مع ثلاثة لاعبين من النادي الأهلي، إلى جانب حسم صفقة ياسين الملاح قادمًا من فاركو.

وأتم المصري تعاقده مع الثنائي محمد شكري ومصطفى العش بشكل نهائي، في إطار خطة النادي لتدعيم صفوف الفريق استعدادًا للموسم الجديد. وتشير تقارير إلى أن الأهلي حصل على 60 مليون جنيه مقابل انتقال الثنائي وشراء المدة المتبقية من عقديهما.

ولم تتوقف تحركات المصري عند هذا الحد، حيث أتم النادي أيضًا إجراءات ضم الحارس مصطفى مخلوف «سيحا»، ليصبح ثالث لاعب ينتقل من الأهلي إلى الفريق البورسعيدي خلال الميركاتو الصيفي الجاري، بعد شكري والعش.

كما سبق للمصري أن حسم التعاقد مع ياسين الملاح، لاعب خط وسط فاركو، ضمن سلسلة التدعيمات الجديدة التي يسعى من خلالها الفريق إلى بناء قائمة قوية قبل انطلاق الموسم المقبل.

وبهذه التحركات، ارتفع عدد صفقات المصري الصيفية إلى 6 لاعبين، بعدما ضم أيضًا المغربي عبد الله الزياني من الدفاع الحسني الجديدي، والجزائري خير الدين طوال من وفاق سطيف.

ويبدو أن إدارة المصري تستهدف تكوين فريق قادر على المنافسة بقوة في الموسم الجديد، خاصة بعدما نجح الفريق في التتويج بكأس رابطة الأندية المصرية في الموسم الماضي، تحت قيادة عماد النحاس.