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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مأساة على طريق الدواويس .. أحمد موسى يقدم التعازي لأسر الضحايا

أحمد موسى
أحمد موسى

أكد الإعلامي أحمد موسى أن اليوم لدينا مأساة وكارثة مؤثرة على جميع المواطنين، وهي حادث طريق الدواويس بالإسماعيلية.

وأوضح أنه لا توجد معلومات كاملة عن الحادث حتى الآن، لكن المؤشرات الأولية تفيد بوقوع تصادم بين سيارتين نقل.

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» اليوم الثلاثاء، أن الوفيات قد تكون 16 أو 17 حالة، وأن الإصابات تصل إلى 30 شخصًا، مؤكدًا أن الجميع في حالة حزن.

ولفت إلى أنه يتقدم بخالص التعازي لأسر المتوفين، ويدعو للمصابين بالشفاء، مشيرًا إلى أن الجميع ينتظر نتائج تحقيقات النيابة.

حادث تصادم سيارتي نقل العمال بمنطقة الدواويس التابعة لمركز التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية، والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا وإصابة آخرين .

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بسرعة الانتهاء من كافة الإجراءات لكي يتم صرف التعويضات بصورة فورية لأسر الضحايا والمصابين.

وتتقدم الدكتورة مايا مرسي بخالص العزاء والمواساة إلى أسر الضحايا، والدعاء بالشفاء العاجل للمصابين.

أحمد موسى حادث الاسماعيليه

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