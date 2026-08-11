موزع موسيقي: عمرو دياب استطاع أن يحافظ على حضوره مع أجيال متعاقبة

قال الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، إن الفنان عمرو دياب، استطاع أن يحافظ على حضوره مع أجيال متعاقبة، مؤكدًا أنه لا يقدم أعماله لجيل محدد، وإنما يخاطب جمهورًا متنوعًا يمتد من الأجيال القديمة إلى الشباب الحالي.

وأوضح إبراهيم، خلال مداخلة ببرنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، المذاع على قناة «CBC»، أن اختلاف الجمهور في استقبال أغاني عمرو دياب أمر طبيعي، لأن كل شخص ينظر إلى الفنان من زاوية الذكريات التي ارتبطت لديه بأغانيه.

وأشار إلى أن هناك جمهورًا يريد من عمرو دياب إعادة تقديم أغانٍ ارتبط بها في مراحل مختلفة من حياته، بينما توجد أجيال أخرى لديها ذكريات خاصة مع الأغاني الأحدث، مؤكدًا أن من حق كل جيل أن يستمتع بالموسيقى التي تعبر عن مرحلته وتفاصيل حياته.

واستشهد بأغاني عمرو دياب القديمة التي ارتبطت بذكريات جيل سابق، موضحًا أن الفنان قدم عبر السنوات أعمالًا مختلفة نجحت في الوصول إلى الجمهور رغم تغير الأذواق والمفردات الموسيقية.

وأكد أن طبيعة الأغاني الصيفية تختلف في طريقة استقبالها، موضحًا أن الشخص الذي يستمع إليها أثناء السفر أو قضاء العطلة مع أسرته وأصدقائه لا يتعامل معها باعتبارها مادة تحتاج إلى تحليل دقيق، وإنما يبحث عن حالة من البهجة والاستمتاع.

وشبه الأمر بمشاهدة فيلم كوميدي، موضحًا أن من يدخل لمشاهدة فيلم بهدف الترفيه يكون أكثر استعدادًا للاستمتاع به، بينما من يدخل وهو يبحث عن العيوب والتفاصيل قد يفقد جزءًا كبيرًا من متعة التجربة.

وكشف أنه كان يتوقع نجاح الأغاني الجديدة وانتشارها منذ العمل عليها، مؤكدًا أن فريق العمل كان مدركًا لطبيعة الجمهور المستهدف والأجواء التي تناسب طرح الأغنية خلال موسم الصيف.

وشدد أن اختلاف الآراء حول الأعمال الجديدة أمر طبيعي، لكنه لا ينفي قدرة الأغنية على الوصول إلى الجمهور وتحقيق النجاح، خاصة عندما تكون مناسبة للحالة التي يعيشها المستمع وقت طرحها.