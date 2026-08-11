«الثواني تصنع الفارق».. جمال شعبان يكشف مخاطر الاعتماد على الذكاء الاصطناعي

أكد الدكتور طارق رشيد، رئيس قسم قسطرة القلب بمنظومة التأمين الصحي الشامل، أن الذكاء الاصطناعي سيكون مساعدًا مفيدًا في المجال الطبي، لكن من الصعب الاعتماد عليه بشكل كامل في مجال الشرايين التاجية، موضحًا أن الثواني قد يكون لها تأثير حاسم في حياة المريض.

وأضاف الدكتور طارق رشيد، خلال حواره ببرنامج «قلبك مع جمال شعبان»، الذي يقدمه الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن استخدام الذكاء الاصطناعي قد يكون مناسبًا في بعض الحالات البسيطة، لكن التعامل مع الحالات المعقدة سيكون أكثر صعوبة.

ولفت إلى أن الطبيب البشري يمتلك القدرة على الإحساس بحالة المريض والتفاعل معه بشكل مباشر، ولذلك فإن استخدام الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي سيظل محدودًا في بعض التخصصات والحالات.

وأشار إلى أنه من الصعب ترك المريض للتعامل مع روبوت بمفرده، مؤكدًا أن الدور البشري في الطب لا يمكن الاستغناء عنه، خاصة في الحالات التي تتطلب سرعة اتخاذ القرار والتعامل مع التفاصيل الدقيقة لحالة المريض.



