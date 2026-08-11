يسري البدري : مبكر توجيه الاتهامات في حادث الإسماعيلية .. والنيابة تحقق

أكد الكاتب الصحفي يسري البدري، أنه من المبكر للغاية تحديد الأسباب النهائية لحادث الإسماعيلية أو توجيه الاتهامات إلى أي طرف، مشددًا على أن جهات التحقيق بدأت بالفعل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لكشف جميع ملابسات الواقعة والوقوف على الأسباب الحقيقية التي أدت إلى وقوع الحادث.

وأضاف يسري البدري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة» المذاع عبر قناة «المحور»، أن النيابة العامة تباشر إجراءاتها بصورة مباشرة، بالتزامن مع العمل على رفع آثار الحادث وفحص موقع الواقعة، تمهيدًا للوصول إلى تصور كامل بشأن كيفية وقوع التصادم والمسؤوليات المحتملة.

وأشار الكاتب الصحفي يسري البدري إلى أن تحديد السبب النهائي للحادث يظل من اختصاص النيابة العامة وجهات التحقيق، مؤكدًا أن أي حديث عن مسؤولية طرف بعينه أو سبب محدد في الوقت الحالي سيكون سابقًا لأوانه، خاصة أن التحقيقات لا تزال في مراحلها الأولى وتحتاج إلى استكمال الفحوص الفنية والقانونية.

وأوضح أن جهات التحقيق تعمل على جمع الأدلة والمعلومات المتعلقة بالواقعة، إلى جانب الاستماع إلى الأطراف المعنية وفحص المركبات وموقع الحادث، موضحًا أن هذه الإجراءات تستهدف الوصول إلى نتيجة دقيقة تستند إلى الأدلة والتقارير الرسمية، وليس إلى التكهنات أو المعلومات غير المكتملة.

ولفت يسري البدري إلى أن جهات التحقيق تنتظر عددًا من التقارير التي ستساعد في تحديد الأسباب الحقيقية للحادث، مشيرًا إلى أن هذه التقارير قد تتضمن نتائج الفحص الفني للمركبات وتقارير الجهات المختصة، إلى جانب نتائج المعاينات والإجراءات القانونية التي يتم اتخاذها عقب الواقعة.

وأكد الكاتب الصحفي، أن هذه التقارير تمثل جزءًا أساسيًا من ملف التحقيق، لأنها تساعد النيابة العامة على تكوين صورة متكاملة بشأن ملابسات الحادث، وتحديد ما إذا كان هناك خطأ أو تقصير أو عامل فني أدى إلى وقوع التصادم، ومن ثم تحديد المسؤولية وفقًا للقانون.

وشدد يسري البدري على ضرورة عدم توجيه أصابع الاتهام إلى أي شخص في الوقت الحالي، مؤكدًا أن الكلمة الفصل ستكون لما تسفر عنه تحقيقات النيابة العامة ونتائج الفحوص الفنية، مشيرًا إلى أن الوصول إلى الحقيقة يتطلب انتظار اكتمال جميع الإجراءات القانونية اللازمة.