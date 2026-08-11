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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

المصريين ينعى ضحايا حادث الإسماعيلية .. ويتمنى الشفاء العاجل للمصابين

المستشار حسين أبو العطا
المستشار حسين أبو العطا
حسن رضوان

نعى المستشار حسين أبو العطا، عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب «المصريين»، ضحايا حادث التصادم المروع الذي وقع بين سيارتي عمال بمنطقة الدواويس التابعة لدائرة مركز القصاصين بمحافظة الإسماعيلية، وأسفر عن مصرع وإصابة 47 عاملًا، معربًا عن خالص تعازيه ومواساته لأسر الضحايا وذويهم، ومتمنيًا للمصابين الشفاء العاجل والسلامة.

وأكد «أبو العطا»، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن الحادث يمثل مأساة إنسانية مؤلمة تستوجب الوقوف إلى جانب أسر الضحايا والمصابين، مشددًا على أن أرواح المواطنين وسلامتهم يجب أن تظل في مقدمة أولويات منظومة العمل والخدمات والنقل، خاصة فيما يتعلق بوسائل نقل العمال، موضحًا أن فقدان هذا العدد من المواطنين في حادث واحد يضاعف من حجم المسؤولية، ويستوجب التعامل مع الواقعة بكل جدية وشفافية، إلى جانب توفير أوجه الرعاية اللازمة للمصابين وأسر المتوفين.

كشف جميع ملابسات وأسباب الحادث بصورة كاملة

وأعرب رئيس حزب «المصريين» عن خالص تعازيه لأسر الضحايا، داعيًا الله أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على جميع المصابين بالشفاء العاجل وأن يردهم إلى أسرهم سالمين، مطالبًا بسرعة استكمال التحقيقات لكشف جميع ملابسات وأسباب الحادث بصورة كاملة، وتحديد المسؤوليات بدقة، بعيدًا عن الاستنتاجات المسبقة أو تداول معلومات غير مؤكدة قبل انتهاء الجهات المختصة من أعمالها.

وأكد عضو مجلس النواب أن معرفة الأسباب الحقيقية وراء وقوع الحادث تمثل خطوة أساسية لمنع تكرار مثل هذه الوقائع، سواء كانت الأسباب مرتبطة بالحالة الفنية للمركبات، أو ظروف الطريق، أو قواعد التشغيل، أو إجراءات السلامة، أو أي عوامل أخرى تكشف عنها التحقيقات الرسمية، مشددًا على أهمية أن تكون نتائج التحقيقات واضحة أمام الرأي العام، بما يضمن معرفة الحقيقة كاملة ويعزز الثقة في إجراءات الدولة للتعامل مع مثل هذه الحوادث.

وقال المستشار حسين أبو العطا إن المحاسبة يجب أن تطال كل من يثبت التحقيق مسؤوليته أو تقصيره، أيًا كان موقعه، مؤكدًا أن حماية أرواح المواطنين تفرض الالتزام الصارم بقواعد السلامة وعدم السماح بأي تهاون يمكن أن يعرض حياة العمال أو المواطنين للخطر، موضحًا أن الحديث عن المحاسبة لا يعني توجيه الاتهامات قبل انتهاء التحقيقات، وإنما يعني ضرورة تطبيق القانون بكل حسم وشفافية على من تثبت مسؤوليته، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أي أوجه قصور تكشف عنها التحقيقات.

وأشار رئيس حزب «المصريين» إلى أن حوادث نقل العمال تفرض أهمية مضاعفة لتطبيق معايير السلامة، والتأكد بصورة دورية من صلاحية المركبات، والتزام السائقين بقواعد المرور، وعدم السماح بأي ممارسات قد تعرض حياة الركاب للخطر، مؤكدًا أن الوقاية تظل أفضل من التعامل مع نتائج الكوارث بعد وقوعها، مطالبًا بمراجعة منظومة نقل العمال بصورة مستمرة، خصوصًا في المناطق التي تشهد حركة كثيفة للمركبات.

وجدد المستشار حسين أبو العطا تعازيه الصادقة لأسر ضحايا حادث الدواويس، مؤكدًا أن المجتمع يقف إلى جانبهم في هذه المحنة الإنسانية الصعبة، كما دعا إلى تقديم كل أوجه الدعم والرعاية للمصابين حتى استكمال مراحل العلاج والاطمئنان على حالتهم الصحية، مشددًا على أن المطلوب في هذه اللحظة هو التحقيق العاجل والدقيق، وكشف الحقيقة كاملة، ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته.

حادث الإسماعيلية المصريين الشفاء

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