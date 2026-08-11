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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الري: التعاون مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ يعزز التواصل مع المواطنين

مناقشة الطلبات المقدمة لإنشاء كوبري علي ترعة الغلاسي بمحافظة قنا
مناقشة الطلبات المقدمة لإنشاء كوبري علي ترعة الغلاسي بمحافظة قنا
حنان توفيق

التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، مع عدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، للتباحث حول عدد من المطالب الجماهيرية بدوائرهم، حيث التقى بكل من النائب فتحي قنديل عضو مجلس النواب، والنائب محمد البديوي عضو مجلس الشيوخ، وقد تناول اللقاء بحث عدد من الطلبات المقدمة من النواب.

وأعرب الدكتور سويلم عن حرصه على لقاء النواب بشكل دوري، للتعرف على مقترحاتهم، والتوجيه ببحث الطلبات المقدمة من المواطنين ودراستها طبقًا للقوانين والاشتراطات المنظمة، مشيراً إلى أهمية التعاون والتنسيق بين أجهزة الدولة المختصة والنواب بما يعزز التواصل بين أجهزة الدولة والمواطنين، ويسهم فى التعامل الفعال مع التحديات التي تواجه قطاع المياه وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد الدكتور سويلم على الدور المهم للنواب بالتعاون مع أجهزة الوزارة بالمحافظات في تعزيز التواصل مع المنتفعين وممثلى روابط مستخدمى المياه للتأكيد على أهمية الحفاظ على المياه وترشيد استخدامها والإلتزام بتطبيق مناوبات الرى وتطهير المساقى الخصوصية.

وتم خلال اللقاء مناقشة الطلبات المقدمة لإنشاء كوبري علي ترعة الغلاسي بمحافظة قنا، واحلال وتجديد عدد من الكباري علي الترع والمصارف بمحافظة الجيزة، حيث وجه وزير الري بسرعة المعاينة على الطبيعة لدراسة مقترح إنشاء كوبري على ترعة الغلاسي، وتقييم الحالة الفنية للكبارى بمحافظة الجيزة، واتخاذ الإجراءات اللازمة طبقاً لمدى الحاجة للإحلال أو الصيانة.

وفيما يخص الطلبات المقدمة لإحلال وتجديد بعض شبكات الصرف الزراعي بمحافظة قنا، فقد وجه الدكتور سويلم لهيئة الصرف بسرعة معاينة شبكات الصرف المغطى، واتخاذ الإجراءات اللازمة طبقاً لمدى الحاجة للإحلال أو الصيانة.

وفيما يخص الطلب المقدم بشأن تغطية مصرف اللبينى بمحافظة الجيزة، فقد استعرض الدكتور سويلم مع النواب مخاطر وسلبيات إقامة التغطيات على المجاري المائية، مشيرًا إلى ضرورة إجراء دراسة متأنية قبل الموافقة على أي طلبات لتغطية المجاري المائية.

وأكد أهمية التعاون والتنسيق بين أجهزة الدولة المختصة والنواب لإيجاد حلول مستدامة لمشكلة إلقاء المخلفات في المجاري المائية، ونشر الوعي بأهمية الحفاظ على المياه، بما يسهم فى حماية هذه المجاري وتمكينها من أداء وظيفتها الأساسية في توصيل المياه والحفاظ على نوعيتها.

المطالب الجماهيرية فتحي قنديل أجهزة الدولة والمواطنين

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