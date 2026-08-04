نائب رئيس مجلس النواب الأردني: أي استهداف لأرضنا سيُقابل برد حاسم وكل الخيارات مفتوحة

قال خميس عطية، نائب رئيس مجلس النواب الأردني، إن الأردن وجّه رسائل واضحة لجميع الأطراف بأن أي اعتداء يستهدف أراضيه سيقابل برد حاسم، مؤكدًا أن المملكة تحتفظ بحقها الكامل، وفق القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أمنها وسيادتها.

وأضاف عطية خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن مجلس النواب يدين أي انتهاك للسيادة الأردنية أو تهديد لأمن المواطنين، مشددًا على رفض الاعتداءات التي تشهدها المنطقة، بما فيها الهجمات الإسرائيلية على غزة والضفة الغربية ولبنان وسوريا، داعيًا إلى شرق أوسط خالٍ من الأسلحة النووية.

وأوضح أن اتفاقية التعاون الدفاعي مع الولايات المتحدة تهدف إلى التدريب والتسليح والمناورات العسكرية، مؤكدًا عدم وجود قواعد أمريكية في الأردن، وأن القرار العسكري أردني خالص ويخضع لقيادة القوات المسلحة الأردنية.