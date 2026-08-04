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هل اتفزع من الزلزال؟.. القصة الكاملة لوفاة طالب بالإعدادية إثر سكتة قلبية مفاجئة بالإسكندرية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

اتفزع من الزلزال.. وفاة طالب بالإعدادية إثر سكتة قلبية مفاجئة بالإسكندرية

الطالب أدهم
الطالب أدهم
أحمد بسيوني

خيّم الحزن على أهالي محافظة الإسكندرية عقب وفاة الطالب أدهم خالد، المقيد بالصف الثالث الإعدادي، إثر تعرضه لسكتة قلبية مفاجئة، بحسب ما أكدته مصادر بمديرية الشؤون الصحية بالمحافظة.

وأوضحت المصادر أن الطالب جرى التعامل معه طبيًا فور وصوله، إلا أنه فارق الحياة نتيجة السكتة القلبية، مشيرة إلى أن غرف الطوارئ بالمستشفيات لم تستقبل أي حالات إصابة أو بلاغات ناجمة عن الهزة الأرضية التي شعر بها عدد من المواطنين خلال الساعات الماضية.

وفي المقابل، تداول عدد من أصدقاء الطالب وأقاربه عبر مواقع التواصل الاجتماعي روايات تفيد بأن الوفاة جاءت بعد تعرضه لحالة من الفزع تزامنت مع وقوع الهزة الأرضية، غير أن الجهات المختصة لم تصدر أي بيان يؤكد وجود صلة مباشرة بين الواقعتين.

ونعت المدرسة التي كان يدرس بها الطالب الفقيد في بيان رسمي، مؤكدة أنه كان مثالًا للالتزام وحسن الخلق، ويتمتع بمحبة زملائه ومعلميه، معربة عن بالغ حزنها لرحيله، وقدمت خالص التعازي والمواساة لأسرته، سائلةً الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وتأتي الواقعة بالتزامن مع انتشار العديد من المنشورات المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، فيما شددت مصادر مسؤولة على ضرورة تحري الدقة في تداول المعلومات، وعدم ربط أي وقائع بأسباب غير مثبتة إلا من خلال البيانات الرسمية والنتائج المعلنة من الجهات المختصة.

الإسكندرية وفاة ادهم خالد اعدادية زلزال

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