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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

التموين تزف أخبارا سارة للمواطنين.. وتؤكد أن التخفيضات حقيقية

الأوكازيون الصيفي
الأوكازيون الصيفي
البهى عمرو

مع انطلاق الأوكازيون الصيفي لعام 2026، تتجه أنظار المواطنين إلى المحال التجارية للاستفادة من التخفيضات المعلنة على مختلف السلع والملابس، في ظل سعي الكثيرين إلى الحصول على احتياجاتهم بأسعار أقل. 

وتؤكد وزارة التموين والتجارة الداخلية أن التخفيضات المشاركة في الأوكازيون حقيقية وتخضع لرقابة مكثفة، لضمان التزام المحال بالنسبة المعلنة ومنع أي عروض أو خصومات وهمية.

الأوكازيون الصيفي
الأوكازيون 

 وكشف الدكتور أحمد أبو الغيط، مساعد وزير التموين لشئون الرقابة والتموين، تفاصيل انطلاق الأوكازيون الصيفي 2026، موضحًا أن وزير التموين أصدر  القرار بالأمس بهدف تحقيق توازن بين مصلحة المواطن ومصلحة التاجر
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد جوهر، مقدم برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أنه يتم الإتاحة للمواطن لشراء احتياجاته بأسعار مخفضة من خلال تخفيض حقيقي.

الاوكازيون
الأوكازيون الصيفي


وأكد الدكتور أحمد أبو الغيط، مساعد وزير التموين لشئون الرقابة والتموين، أن الأوكازيون يساعد التاجر على صرف سلعه الموجودة لديه وينشط حركة البيع.
واستطرد أن وزارة التموين شددت الضوابط المنظمة للتخفيضات والتأكيد على إعلان السعر قبل التخفيض وبعده ويتم المقارنة مع السنة السابقة من خلال مقارنة الفواتير.

الأوكازيون الصيفي
الأوكازيون الصيفي


ولفت إلى أن التاجر يتوجه لمديرية التموين ببطاقة الرقم القومي لطلب التخفيض وهذا أمر اختياري حيث لا تجبر الوزارة أحد على الدخول في الأوكازيون.

وأصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، القرار الوزاري رقم (142) لسنة 2026 بشأن بدء التصفية الموسمية الثانية "الأوكازيون الصيفي" لعام 2026، اعتبارًا من يوم الإثنين 3 أغسطس 2026، ولمدة شهر، على أن تكون مدة التصفية لكل محل مشارك أسبوعين فقط.

ويهدف القرار إلى تنظيم التخفيضات الموسمية بما يضمن تحقيق الاستفادة القصوى للمستهلكين، مع إتاحة الفرصة للمحال التجارية لتصريف المخزون وتنشيط حركة البيع والشراء.

موافقة مسبقة للمشاركة وإعلان الأسعار بوضوح

 

ونص القرار على ضرورة حصول المحال التجارية الراغبة في المشاركة بالأوكازيون على موافقة مسبقة من مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة، مع الالتزام بإعلان سعر كل سلعة قبل وبعد التخفيض بصورة واضحة، بما يضمن الشفافية ويمنع أي تلاعب في نسب الخصومات.

وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي لحماية المستهلك من التخفيضات الوهمية، وتمكينه من المقارنة بين الأسعار الحقيقية وقيمة الخصومات المعلنة.

الوزير: الأوكازيون ينشط التجارة ويوفر تخفيضات حقيقية

 


وأكد الدكتور شريف فاروق أن الأوكازيون الصيفي يمثل أحد الأدوات المهمة لتنشيط حركة التجارة الداخلية، ودعم الأسواق، وتوفير فرص حقيقية للمواطنين للحصول على احتياجاتهم من السلع والمنتجات بأسعار مخفضة.

وأوضح أن المشاركة في الأوكازيون لا تقتصر على محال بيع الملابس، وإنما تشمل مختلف الأنشطة التجارية التي ترغب في تقديم تخفيضات فعلية للمستهلكين، وفقًا للضوابط والقواعد المنظمة.

وأضاف أن الوزارة تستهدف من خلال الأوكازيون تحقيق استفادة متبادلة، حيث يتمكن المواطن من شراء احتياجاته بأسعار مناسبة، بينما ينجح التاجر في تنشيط المبيعات وتصريف المنتجات.

تحقيق التوازن بين دعم الأسواق وحماية المستهلك

 


وأشار وزير التموين إلى أن الوزارة تعمل على تحقيق التوازن بين تنشيط الأسواق وحماية حقوق المستهلك، من خلال ضمان مصداقية التخفيضات، وتعزيز ثقة المواطنين في العروض المقدمة خلال فترة الأوكازيون.

وأكد أن الالتزام بالضوابط المنظمة يسهم في خلق بيئة تجارية أكثر انضباطًا وشفافية، ويحد من الممارسات غير القانونية التي قد تضر بالمستهلك أو تؤثر على المنافسة العادلة.

حملات رقابية مكثفة طوال فترة الأوكازيون


ووجه الدكتور شريف فاروق جميع مديريات التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات بتيسير إجراءات مشاركة المحال التجارية، مع تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق طوال فترة الأوكازيون.

وأوضح أن الحملات ستتابع مدى الالتزام بالأسعار المعلنة، والتأكد من صحة نسب التخفيض، ومراجعة جودة السلع المعروضة، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد أي مخالفات أو عروض مضللة تستهدف خداع المستهلكين.

التموين وزارة التموين الأوكازيون الصيفي لعام 2026 الأوكازيون الصيفي

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