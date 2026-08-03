انطلاق الأوكازيون الصيفي| تحذيرات وتحركات عاجلة للالتزام بالأسعار المعلنة

كشف أحمد كمال مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية، تفاصيل بدء الأوكازيون الصيفي 2026 في مصر.

الأوكازيون الصيفي أحد الأدوات المهمة لتنشيط حركة التجارة الداخلية ودعم الأسواق

وقال أحمد كمال مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية، في مداخلة لبرنامج “كل الأبعاد”، المذاع عبر قناة “إكسترا نيوز”، مساء اليوم الإثنين، إن الأوكازيون الصيفي يعد أحد الأدوات المهمة لتنشيط حركة التجارة الداخلية، ودعم الأسواق، وتمكين المواطنين من الحصول على احتياجاتهم من السلع والمنتجات بتخفيضات حقيقية.

الاوكازيون

وأضاف أحمد كمال مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن المشاركة في الأوكازيون لا تقتصر على محال بيع الملابس، وإنما تمتد إلى مختلف الأنشطة التجارية الراغبة في تقديم تخفيضات فعلية للمستهلكين وفقًا للضوابط المنظمة.

وأشار أحمد كمال مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية وجه جميع مديريات التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات بتيسير إجراءات مشاركة المحال التجارية، مع تكثيف الحملات الرقابية طوال فترة الأوكازيون للتأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة ونسب التخفيض الحقيقية، ومتابعة جودة السلع المعروضة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال أي مخالفات أو ممارسات من شأنها تضليل المستهلك، بما يسهم في تحقيق الانضباط بالأسواق.

وأهابت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالمواطنين، ضرورة التأكد من الأسعار المعلنة قبل وبعد التخفيض، والاحتفاظ بالفاتورة عند الشراء باعتبارها حقًا أصيلًا للمستهلك وضمانًا لإثبات عملية الشراء، مع سرعة الإبلاغ عن أي عروض أو تخفيضات غير حقيقية أو أي ممارسات تجارية مخالفة، دعمًا لجهود الرقابة على الأسواق، وضمانًا لاستفادة المواطنين من التخفيضات الفعلية التي يتيحها الأوكازيون الصيفي.