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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط 1.5 طن دواجن وأجزائها غير صالحة للاستهلاك الآدمي في قليوب

جانب من الحملة
جانب من الحملة
إبراهيم الهواري

واصلت مديرية الطب البيطري بالقليوبية، بالتنسيق مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، حملاتها المكثفة على أماكن ذبح وتداول وحفظ وبيع اللحوم والدواجن والأسماك بمختلف مراكز ومدن المحافظة وذلك فى إطار توجيهات الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، بتكثيف الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية، وإحكام السيطرة على تداول المنتجات الغذائية، حفاظًا على صحة المواطنين، وتنفيذًا لخطة المحافظة للارتقاء بمنظومة الرقابة التموينية والبيطرية.

وتلقى محافظ القليوبية تقريرًا من مديرية الطب البيطري بشأن نتائج إحدى الحملات المشتركة التي نُفذت بدائرة مركز ومدينة قليوب، والتي أسفرت عن ضبط نحو طن ونصف من الدواجن وأجزاء الدواجن المذبوحة خارج المجازر الحكومية، وتبين أن جزءًا منها منتهي الصلاحية وغير صالح للاستهلاك الآدمي، بما يمثل مخالفة جسيمة للاشتراطات الصحية والقانونية.

وأوضح التقرير أن الحملة جاءت برئاسة الدكتور هاني شمس الدين، وكيل وزارة الطب البيطري بالقليوبية، وبالاشتراك مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وبمشاركة المهندس سيف شهاب، والدكتورة نورهان، والدكتور عفيفي إبراهيم، والدكتور محمد رفعت، أطباء إدارة المجازر وتفتيش اللحوم.

وأسفرت أعمال التفتيش عن ضبط أحد الأماكن غير المرخصة، يقوم بذبح الدواجن خارج المجازر المعتمدة وإعادة تعبئتها داخل عبوات تحمل بيانات لمنشآت أخرى، كما تم العثور داخل ثلاجات الموقع على كميات كبيرة من أجزاء الدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي ومنتهية الصلاحية، بإجمالي مضبوطات بلغت نحو طن ونصف.

وشدد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، على استمرار الحملات الرقابية بكافة أنحاء المحافظة، وعدم التهاون مع أي منشأة تخالف الاشتراطات الصحية أو تتاجر في منتجات مجهولة المصدر أو غير صالحة للاستهلاك.

وأكد أن حماية صحة المواطنين تأتي في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي، وأن المحافظة لن تسمح بأي ممارسات من شأنها الإضرار بالسلامة العامة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين.

وجرى تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها القانونية.

القليوبية محافظة القليوبية مديرية الطب البيطري بالقليوبية حملات مكثفة محافظ القليوبية

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