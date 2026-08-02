دخلت لإجراء الزائدة خرجت جثة.. أسرة طفلة بالقليوبية تتهم المستشفى بالإهمال

شهدت محافظة القليوبية واقعة مأساوية، بعدما توفيت طفلة تُدعى علية غنيم، بالصف الخامس الابتدائي، عقب خضوعها لعملية استئصال الزائدة داخل أحد المستشفيات بمدينة شبرا الخيمة، فيما اتهمت أسرتها المستشفى بالإهمال الطبي.



وقالت أسرة الطفلة إن ابنتهم توجهت إلى أحد مستشفيات الحكومية التابعة للتأمين الصحي بشبرا الخيمة ليلًا وهي تعاني من آلام شديدة بالبطن، وتم حجزها بالمستشفى، إلا أن إجراء العملية تأجل حتى صباح اليوم التالي، رغم حاجتها حسب قول الأسرة إلى تدخل جراحي عاجل.



وأضافت الأسرة، أن تأخر إجراء الجراحة أدى إلى انفجار الزائدة الدودية، كما زعمت أن مضاعفات حدثت أثناء العملية، من بينها ثقب بالقولون، ما تسبب في تدهور الحالة الصحية للطفلة، ونقلها إلى العناية المركزة ووضعها على جهاز التنفس الصناعي.



وأشارت الأسرة إلى أنها حررت محضرًا بقسم أول شبرا الخيمة تتهم فيه المستشفى بالإهمال الطبي، قبل نقل الطفلة إلى مستشفى حكومي آخر، إلا أنها فارقت الحياة متأثرة بتدهور حالتها.

وطالبت أسرة الطفلة محاسبة المسؤولين الذين تسببوا في وفاه ابنتهم الصغيرة والتي دخلت على قدميها تعمل عملية زايدة خرجت جثة متوفاة