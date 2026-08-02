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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ القليوبية يوجه بإعداد دراسة شاملة لتطوير موقف شبين القناطر

جانب من الجولة
جانب من الجولة
إبراهيم الهواري

استهل الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية، جولته الميدانية بمركز ومدينة شبين القناطر، بتفقد موقف سيارات شبين القناطر، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة للارتقاء بمنظومة النقل الداخلي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.


وخلال الجولة، تفقد المحافظ مكونات الموقف المقام على مساحة 7500 متر مربع، واطلع على طبيعة العمل به، وحجم الحركة اليومية، واحتياجاته التشغيلية، موجهًا بإعداد دراسة فنية متكاملة لتطويره ورفع كفاءته، بما يواكب الكثافات المرورية المتزايدة ويحقق أفضل مستويات التنظيم والخدمة.

ويُعد موقف شبين القناطر من أكبر مواقف السيارات بالمركز، إذ يخدم 22 خط سير تشمل خطوط القاهرة، وشبرا، والسلام، بالإضافة إلى عدد من الخطوط المتجهة إلى خارج نطاق محافظة القليوبية، ما يجعله أحد أهم محاور حركة النقل بالمركز.

ووجّه المحافظ بدراسة إعادة تخطيط الموقف لتحقيق الاستغلال الأمثل للمساحات المتاحة، وتنظيم حركة دخول وخروج السيارات بما يضمن انسيابية الحركة، إلى جانب بحث إمكانية إنشاء منطقة خدمية تضم محالًا تجارية لتوفير احتياجات المواطنين، وتحقيق مورد يدعم أعمال التشغيل والصيانة، فضلًا عن دراسة توحيد الهوية البصرية لسيارات الأجرة العاملة بالموقف، بما يعكس مظهرًا حضاريًا ويسهم في سهولة التعرف على خطوط السير.

كما تفقد المحافظ قطعة أرض غير مستغلة تبلغ مساحتها نحو 450 مترًا مربعًا، ووجّه بإعداد دراسة لبحث إمكانية استغلالها في إنشاء موقف جديد بحري السكة الحديد، لخدمة عدد من خطوط السير، بما يسهم مستقبلًا في تخفيف الكثافات المرورية، وإعادة تنظيم حركة سيارات الأجرة، وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأكد محافظ القليوبية أن المحافظة تواصل تنفيذ خططها لتطوير منظومة النقل والمواقف وفق دراسات فنية متخصصة، بما يحقق الاستخدام الأمثل للإمكانات المتاحة، ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

القليوبية محافظة القليوبية محافظ القليوبية جولة ميدانية موقف سيارات شبين القناطر

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