جامعة قناة السويس: استئصال طحال بالمنظار لطفل يعاني من تكور كرات الدم الحمراء

أكد الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة تحرص على دعم تطوير الخدمات الصحية بالمستشفيات الجامعية من خلال توفير الإمكانات اللازمة وتطبيق أحدث التقنيات الطبية والجراحية، بما يسهم في الارتقاء بجودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى، وتعزيز الدور العلاجي والتعليمي للمستشفيات الجامعية.

وفي هذا الإطار، وتحت الإشراف العام من الدكتور أحمد أنور عبد الغني، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة قناة السويس، وبإشراف عام من الدكتور كرم الصايم، رئيس قسم الجراحة العامة، نجحت وحدة جراحة الأطفال في إجراء عملية استئصال كامل للطحال بالمنظار الجراحي (Laparoscopic Splenectomy) لطفل يعاني من تكور كرات الدم الحمراء الوراثي (Hereditary Spherocytosis).

وتُعد جراحة استئصال الطحال بالمنظار من الجراحات الدقيقة التي تتطلب خبرة جراحية وتجهيزات متخصصة، نظرًا لطبيعة الطحال وارتباطه بعدد من الأوعية الدموية الرئيسية. وقد أُجريت العملية بالكامل باستخدام تقنية المنظار الجراحي دون اللجوء إلى الجراحة المفتوحة، بما يعكس تطور استخدام جراحات التدخل المحدود داخل وحدة جراحة الأطفال بمستشفيات جامعة قناة السويس.

ويسهم استخدام المنظار الجراحي في مثل هذه الحالات في تقليل الألم بعد الجراحة، وتقليل حجم الجروح، وخفض معدلات النزيف ومضاعفات الجراحة، إلى جانب سرعة التعافي، وتقليل مدة الإقامة بالمستشفى، والحد من احتمالات الإصابة بالتهابات الجروح مقارنة بالجراحة التقليدية.

ويأتي إجراء هذه العملية ضمن التوسع في استخدام جراحات المناظير بوحدة جراحة الأطفال، حيث تُجرى بالوحدة العديد من الجراحات باستخدام تقنيات التدخل المحدود، من بينها استئصال الزائدة الدودية، وإصلاح بعض حالات الفتق، وعدد من الجراحات الأخرى التي كانت تُجرى سابقًا بالجراحة المفتوحة.

وضم الفريق الجراحي الدكتور أحمد مبارك، مدرس جراحة الأطفال، والدكتور محمد الزغبي، مدرس مساعد جراحة الأطفال، والدكتور محمود سعد، مدرس مساعد الجراحة العامة، والدكتور زياد طارق عطية، مدرس مساعد جراحة الأطفال، والدكتور محمد طلبة، مدرس مساعد جراحة الأطفال.

وضم فريق التخدير الدكتورة وفاء إبراهيم، مدرس التخدير والعناية المركزة، والدكتورة مونيكا جورج، طبيب مقيم التخدير والعناية المركزة، فيما تولت مس هدى صبحي الإشراف على العمليات، وشارك ضمن فريق التمريض ندى محمود، ونورهان إبراهيم، وإسلام أشرف.

وتقدم الدكتور أحمد أنور عبد الغني، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة قناة السويس، بخالص الشكر والتقدير إلى الدكتور كرم الصايم، رئيس قسم الجراحة العامة، لدعمه المستمر لتطوير الخدمات الجراحية وتطبيق التقنيات الحديثة.

كما وجه الشكر إلى أعضاء الفريق الجراحي، وفريق التخدير، وفريق التمريض، تقديرًا لجهودهم التي أسهمت في نجاح هذا التدخل الجراحي.

كما أعرب عن تقديره للدكتور أحمد مهدي، مدير العمليات ونائب مدير المستشفى الجامعي، لدوره في دعم منظومة العمليات وحرصه على توفير بيئة عمل تسهم في تنفيذ مختلف التدخلات الجراحية وفق معايير الجودة.

ويعكس هذا التدخل الجراحي استمرار مستشفيات جامعة قناة السويس في التوسع في استخدام جراحات المناظير للأطفال، بما يدعم تطوير الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، ويواكب التطورات الحديثة في مجال جراحة الأطفال.