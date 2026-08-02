أرتيتا يعلق على صفقات أرسنال ويتجاهل الحديث عن فينيسيوس

التزم ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال، الصمت حيال مسألة فينيسيوس جونيور، رغم أن التقارير تشير إلى أن ريال مدريد سيبيعه بشرط واحد.

أبرم أرسنال حتى الآن هذا الصيف ثلاث صفقات، هي: بييرو هينكابي، وإيلان ميسلييه، وكريستوس تزوليس.

لكن لا يزال أمام المدفعجية الكثير من العمل في سوق الانتقالات الصيفية، حيث يبرز فينيسيوس جونيور وبرونو جيماريش كأهم أهدافهم.

وتشير التقارير إلى اقترابهم من ضم جيماريش، بينما تبدو صفقة فينيسيوس جونيور أقل ضمانًا.

يُعتبر فينيسيوس جونيور أحد أفضل الأجنحة في العالم، وقد دخل عامه الأخير في عقده مع ريال مدريد.

وتدور مفاوضات تجديد عقده منذ أشهر، ويحاول أرسنال استغلال وضعه غير المستقر بالتعاقد معه بعد فشله في ضم مورجان روجرز.

أفاد تقرير صحيفة "إندبندنت" البريطانية، أن آرسنال قد حقق تقدماً ملحوظاً في صفقة ضم فينيسيوس، حيث تم التوصل إلى اتفاق مبدئي بشأن عقد شخصي.

ومع ذلك، لا تزال هناك عقباتٌ يجب تجاوزها، وأوضح التقرير أنه لا يزال الطريق طويلاً لإتمام أي صفقة، ورغبة كلٍ من ريال مدريد واللاعب هي البقاء في البرنابيو.

قد تُفضي الظروف الحالية إلى انتقال فينيسيوس إلى آرسنال، إذ لم يتبقَّ سوى عام واحد في عقده. ويُقال إن الوضع الآن يدخل مرحلةً حاسمة، ومن الممكن أن يُحسم مستقبل اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً هذا الأسبوع.

عقب هذا التقرير، علّق أرتيتا على صفقات أرسنال، مُقرًّا بأنّ خططهم "طموحة للغاية".

صفقات أرسنال

وقال أرتيتا بخصوص صفقات أرسنال: "حسنًا، نحن نشطون للغاية، ونسعى لتحسين وتطوير الفريق. هذا واضح".

وأضاف: "نتوقع تحركات في الأسابيع القليلة المقبلة، بالطبع، لأننا نريد أن نتحسن كأي فريق آخر. ويمكنكم ملاحظة سوق الانتقالات ومنافسينا.

وتابع: "لن نقف مكتوفي الأيدي، ولدينا طموحات كبيرة فيما نريد تحقيقه".

ثم سأل أحد الصحفيين أرتيتا مازحًا عمّا إذا كان فينيسيوس جونيور سينضم إلى أرسنال هذا الصيف. ردّ المدرب ضاحكًا وغادر المنطقة المخصصة لوسائل الإعلام.