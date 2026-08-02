نهر الدانوب يُجبر المجر على وقف محطة الطاقة النووية الوحيدة في ​البلاد عن العمل

أكد رئيس الوزراء ⁠المجري بيتر ماجيار، إن بلاده تواجه خمسة أيام حرجة، بعدما أجبر انخفاض منسوب مياه نهر الدانوب محطة الطاقة النووية الوحيدة في ​البلاد على التوقف عن العمل للمرة الأولى منذ أكثر من أربعة ​عقود.

يأتي ذلك في ⁠وقت تلوح فيه موجة حر جديدة في الأفق.



وأشار إلى أن انخفاض مستويات المياه نتيجة شح الأمطار أدى إلى تعطيل حركة الشحن والسياحة في المجر، وإلى فرض قيود على استخدام المياه في أكثر من ⁠100 مدينة ​وقرية.

وفي سياق متصل ؛ قال وزير الطاقة الصربي إن منسوب نهر ​الدانوب في صربيا هبط إلى أدنى مستوى له منذ عام 1985، مما خفض الإنتاج اليومي لأكبر محطة كهرومائية في ​البلاد إلى 20 بالمئة فقط من طاقتها.

وتعاني دول أوروبية أخرى من الجفاف وتراجع منسوب المياه في أنهار رئيسية، منها الراين والدانوب، الذي سجل أدنى مستويات له على ​الإطلاق في المجر وصربيا ​ورومانيا.