وزير الخارجية يبحث مع نظيره الكويتي تطورات الأوضاع الإقليمية وجهود خفض التصعيد

بحث الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، مع الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير خارجية الكويت اليوم التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة.

وأكد الوزيران أهمية تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتجنب اتساع دائرة الصراع، ودعم مسارات التهدئة والحلول السياسية والدبلوماسية بما يسهم في استعادة الأمن والاستقرار الإقليمي.

وشدد الوزيران على أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، دعماً لكل الجهود الرامية إلى احتواء التوترات والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.